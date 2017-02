Jeseníky ožívají, lyžaře láká do hor slunečné počasí

Výborné podmínky pro zimní sporty nabízejí Jeseníky. V provozu jsou všechna lyžařská střediska a také běžkaři mají kvalitně upravené všechny frekventované trasy. V některých regionech již začínají školákům jarní prázdniny, na sjezdovkách je tak živo.

Nádherné počasí lákalo v minulých dnech lyžaře na sjezdovky do Jeseníků. Snímek je z Malé Morávky Karlova pod Pradědem.Foto: Ski Aréna Karlov

„Od úterý návštěvníků přibývá, ale svahy přeplněné nejsou," uvedl David Spiller ze stanice Horské služby na Červenohorském sedle.

Čistý vzduch a ideální teplota kolem bodu mrazu láká v těchto dnech houfy lyžařů také do Ski Arény v Karlově pod Pradědem. Letošní příděl přírodního sněhu spolu se základem technického tvoří kvalitní povrch na sjezdovkách. Rolbami denně upravují všech jedenáct kilometrů sjezdových tratí, kde jsou v provozu tři sedačkové lanovky a všechny vleky.

Provozovatelé v Karlově připravují další atrakce pro zpestření pobytu na zdravém horském vzduchu. „Na sjezdovce pod lanovkou Ski Express je to především skikrossová trať a nový dětský sněžný park. Tady si mohou děti vyzkoušet jízdu na nafukovacím kole nebo zibobu," uvedl provozovatel Jan Mitáš. Pro návštěvníky pořadatelé připravili víkendové grilovaní, lidé tak mohou speciality ochutnávat přímo na svahu.

Příští víkend se v Jeseníkách uskuteční akce nazvaná S ČT Sport na vrchol, jde o lyžařský závod pro veřejnost. Už o tomto víkendu si ale mohou zájemci vyzkoušet své schopnosti v generálním tréninku na třech sjezdovkách, a to dnes ve Ski areálu Annaberg v Andělské Hoře, zítra na Myšáku v Karlově pod Pradědem a v neděli rovněž v Karlově, tentokrát ale na Karlovském Expresu.

Vždy od 13 do 15 hodin si zde mohou zájemci vyzkoušet své jezdecké schopnosti v obřím slalomu. Zúčastnit se mohou děti od deseti do osmnácti let, druhá kategorie jsou dospělí nad 18 let

Každý účastník může jet volný počet jízd, hodnotit se bude čas nejlepší jízdy

Bližší informace získají lyžaři v pokladnách skiareálů, přihlásit se mohou zájemci od 9 do 13 hodin. Na vítěze čekají zajímavé ceny, na nejlepšího ze všech tří destinací čekají v případě dětí lyže, pro dospělého dvě vstupenky na finále Česká MISS 2017.