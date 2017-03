Senioři vyrazili na rotopedech do Paříže

Cestu dlouhou 2000 kilometrů absolvují díky projektu Jedeme v tom společně.

Zahájení projektu Jedeme v tom společně si užili i senioři v Krnově.Foto: DENÍK / Gabriela Mathiasová

Přes 500 seniorů z 53 zařízení v České republice a na Slovensku zahájilo ve středu svou cestu do Paříže. V bezpečí svých domovů pro seniory budou na rotopedech, nohama či rukama, každý podle svých možností, vždy ve vymezeném čase šlapat až do konce dubna. Do akce se zapojili také v Domově pro seniory Krnov, Domově Bílá Opava v Opavě či klienti Domova pro seniory svaté Hedviky v Kravařích.

Zahájení se vysílalo prostřednictvím internetu živě z Vrbna pod Pradědem ředitel místního domova pro seniory Jan Vavřík je duchovním otcem a hlavním organizátorem celé akce. Senioři ve všech zapojených zařízeních, kterým to technika umožnila, si tak mohli začátek soutěže Jedeme v tom společně užít opravdu společně.

V Domově pro seniory Krnov připravili pracovníci promítací plátno, ozvučení bylo dobré, a tak mohly přítomné seniorky hlídat, zda při čtení jmen všech zapojených domovů nezapomenou organizátoři na Krnov. Nezapomněli a klientky spolu s pracovnicemi domova radostně zatleskaly. Organizátorům i sobě. Poslechly si pozdrav starostky Vrbna i požehnání faráře a hned poté se přesunuly „ke strojům."

Nejvíce si jízdu na rotopedu užívaly dvě devadesátnice. „Přihlásila jsem se, protože jsem si to chtěla vyzkoušet. Mám operované koleno, takže na kole už dva roky nejezdím. Pokud jsem schopná, zúčastňuji se v domově všech akcí," sdělila Milada Sukeníková, která má devadesát let a v domově žije necelý rok.

Její kolegyně Matylda Šlapáková má jednadevadesát, nohy jí slouží dobře, jen si postěžovala na dýchání. Na rotopedu nicméně trpělivě ušlapala dvacet kilometrů.

Přihlásila se i čtyřiasedmdesátiletá Lubomíra Blablová. Proč? „Neváhala jsem ani minutku. Baví mě to tady. Budu šlapat rukama. V domově jsem rok a je to tady eňo nuňo. Jídlo výborné, přibrala jsem, všechno se mi tu líbí," pochvalovala si domov paní Lubomíra.

Do letošního ročníku soutěže se poprvé zapojil také Domov Bílá Opava. „Odstartovali jsme včera. U nás soutěží pět seniorů," uvedla Jana Šalamounová Šrubařová.

Už podruhé se projektu účastní také Domov svaté Zdislavy v Opavě.

Nováčkem v soutěži je Domov pro seniory svaté Hedviky v Kravařích. Podle zdejší sociální pracovnice Jany Poláškové se zapojilo do šlapání šest klientů. „Jedeme od pondělí do pátku. Průměrný věk našich soutěžících je 82 let a nejstarší klientka má 96 let. Využíváme k soutěži čtyři šlapadla," dodala Jana Polášková. Podle jejích slov dokonce v týmu mají i tři seniory, kteří šlapou z důvodu tělesného handicapu rukama.

Zapojené domovy budou výsledky hlásit „hlavnímu štábu", fotky a dojmy kolegů z jiných koutů naší země mohou sledovat na facebookovém profilu Jedeme v tom společně.

Soutěžící mají pomyslně absolvovat trasu z Pradědu do Paříže, která měří celkem 2000 kilometrů. O vítězi se rozhodne 28. dubna.

Gabriela Mathiasová, Milan Freiberg