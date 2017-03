Je protidrogový vlak jen drahá pouťová atrakce?

Moravskoslezský kraj i Město Krnov podpořily protidrogový vlak, který přijede od středy 15. do pátku 17. března na krnovské nádraží. Řada odborníků na protidrogovou prevenci před ním varuje. Prý je neefektivní a příliš drahý.

Kdo bere drogy a řídí, zabíjí sebe i nevinné lidi. Ukazujete to multimediální výstava v tzv. protidrogovém vlaku.Foto: DENÍK/Karel Pech

Protidrogový vlak Revolution Train (Revoluční vlak) připomíná strašidelný zámek na kolejích, který místo hororových bubáků ukazuje výjevy na téma drogy.

Návštěvníci uvidí byt lidí závislých na heroinu, vězeňskou celu nebo havarovaný vůz, který řídil opilý a zdrogovaný šofér. Provozovatel vlaku je přesvědčen, že tyto zážitky odradí mládež od drogových experimentů.

ODBORNÍCI PŘED VLAKEM VARUJÍ

Před deseti lety odborníci na drogové závislosti vydali společné prohlášení, ve kterém varují před projektem Revolučního vlaku. Upozorňují, že kampaně založené na odstrašujícím přístupu byly opakovaně vyhodnoceny jako neúčinné.

Jednorázová zážitková akce podle nich může mít na rebelující adolescenty spíš opačný efekt zakázaného ovoce. „Jedná se o nárazovou, nesystematickou formu programu, která je v Evropě kritizovaná a považovaná za natolik neefektivní, že by neměla být v žádném případě podporována z veřejných zdrojů," stojí ve společném tiskovém prohlášení na adiktologie.cz.

Projekt Revolution Train zde označují za předražený, vědecky nepodložený a kontraproduktivní experiment na české populaci.

VYNÁLEZCE VLAKU TUMA

Za projektem Revolution Train stojí Pavel Tuma, který obvyklé sluchové a vizuální vnímání vylepšil tak, aby si návštěvník z jeho atrakce zapamatoval co nejvíce. Svou metodu Tuma označuje za „5D technologii".

„Jmenuji se Pavel Tuma, jsem designér a vynálezce. Posledních 15 let se věnuji vývoji 5D technologií, kde centrem všeho jsou lidské smysly. Proč? Protože 21. století patří vzdělání a zdraví. A také proto, že české děti okupují první místa v kouření, popíjení alkoholu, užívání drog a obezitě.

Rád bych to změnil, a proto jsem už před lety vynalezl protidrogový Revolution train," představil kreativec a vizionář Tuma sebe a svůj Revoluční vlak na revolutiontrain.cz.

MÁLO ZA HODNĚ PENĚZ

Moravskoslezský kraj dotuje Revolution Train částkou 966 tisíc korun. Podpořilo ho také město Krnov, aby mohl provozovatel vlaku na hlavním nádraží nabízet zlevněné vstupné za 20 korun. Pro srovnání, na běžnou protidrogovou prevenci uvolňuje kraj ze svého rozpočtu 1,2 milionu ročně.

Jednorázová atrakce Revoluční vlak má tedy podobnou finanční podporu jako je součet všech příspěvků pro organizace, které v kraji poskytují certifikované protidrogové programy systematicky a celoročně.

„Mrzí mě, že nikdo z krnovské radnice nás nepožádal o vyjádření. Zřejmě je to proto, že bych tak velkorysou dotaci vlaku nedoporučila. Vlak může být jakýmsi doplňkem protidrogové prevence, ale rozhodně ne jejím základem, chybí mi návaznost na získaný zážitek.

Dotace na Revolution train je neadekvátně vysoká a navíc bezúčelná. Finanční prostředky mohly být vynaloženy efektivněji," uvedla Martina Nováková, která vede adiktologickou ambulanci ADAM na krnovské poliklinice a je také krajskou zastupitelkou za ODS.

NOVÁKOVÁ JEŠTĚ ZKUSÍ OSLOVIT ZASTUPITELE

Martina Nováková sleduje kontroverze Revolučního vlaku od počátku.

„Obrátila jsem se na národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila, na asociaci organizací poskytujících adiktologické služby i na další autority abych si ověřila, zda prohlášení odborníků k Revolution Train z roku 2007 je stále aktuální. Potvrdili mi, že na těchto argumentech ani na projektu vlaku se nic nezměnilo.

Proto chci 16. března na zasedání krajského zastupitelstva vyzvat kolegy, aby se zamysleli nad financováním protidrogové prevence koncepčně a v souvislostech," uzavřela Martina Nováková.

Společné prohlášení k projektu Revolution Train (Revoluční vlak)

Opakovaně předkládaný preventivní projekt pod názvem Revoluční vlak („Revolution Train") obsahuje množství zavádějících a často nepravdivých informací o projektu a jeho předpokládaném dopadu. Podle dostupných, vědecky ověřených informací, lze předpokládat, že tento projekt bude co do preventivních výsledků neúčinný, neboť staví na chybném a mnoho let překonaném tzv. odstrašujícím principu/přístupu.

U tohoto přístupu byla výzkumně opakovaně jednoznačně prokázána velmi nízká účinnost. Vzhledem k vysokým nákladům (jednalo by se o historicky vůbec nejdražší projekt protidrogové prevence v ČR) je projekt ekonomicky velmi neefektivní a svou realizací by mohl odčerpat veřejné zdroje a tudíž ohrozit existenci jiných, skutečně prověřených a efektivních programů.

Projekt „Revolution Train" lze charakterizovat jako předražený, vědecky nepodložený a kontraproduktivní experiment na české populaci.

Zprávu vydali: Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK Praha)

PaedDr. Martina Těmínová a Mgr. Sylva Kolářová (A.N.O. Asociace nestátní organizací)

PhDr. Jana Zapletalová (Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR)

PhDr. Jiří Pilař (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, odbor 24)

MUDr. Viktor Mravčík (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti)

PhDr. Helena Vrbková (Redakce časopisu Prevence)

Prohlášení bylo zveřejněno: v dubnu 2007 na adiktologie.cz