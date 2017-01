Je málo sněhu, některé vleky se letos nerozjely

Na teorie o oteplování klimatu uvěřili botanici, kteří loni poprvé našli na Krnovsku velmi teplomilný lomikámen trojprstý. Teorii potvrzují i zastavené vleky v nižších polohách.

Barania kopa je kopec u Krnova, který leží na polské straně hranice. Po lyžařském vleku tady toho už moc nezůstalo. Problémy mají i některé další vleky v nižších nadmořských výškách.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Zatímco teploty v uplynulých dnech padaly hluboko pod nulu, sněhová nadílka zas až tak vydatná nebyla. Některé vleky na Krnovsku, Osoblažsku nebo Jindřichovsku se v nové sezoně ještě vůbec nerozjely.

DRAHÝ TECHNICKÝ SNÍH, NĚKDE POCHYBĚLA VODA

Některé vleky se zastavily protože nemají umělé zasněžování. Jiné ho sice mají, ale sucho jim způsobilo problémy s odběrem vody pro sněžná děla. Mnozí vlekaři také při bilancování příjmů a výdajů dospěli k závěru, že nákladná a energeticky náročná výroba umělého sněhu se jim v nižších polohách zkrátka nevyplatí.

Zatímco ve výše položených zimních střediscích si obvykle vlekaři vyrobí na svahu dostatečnou zásobu technického sněhu, která jim vydrží až do konce sezony, v nižších polohách museli bojovat s oblevou každou chvíli.

Po špatných zkušenostech z uplynulých sezón jsou vlekaři s nákladným umělým zasněžováním opatrní a navzdory předpovědi několika dní extrémně mrazivého počasí se raději nechtějí pouštět do ekonomického rizika a dál čekají na nadílku přírodního sněhu.

STOJÍCÍ VLEKY: STŘÍDÁNÍ OČEKÁVÁNÍ A ZKLAMÁNÍ

Ještě před dvaceti lety byly ladovské zimy běžné i v nížinách, takže podnikatelé se nebáli investovat i mimo horská střediska. Vleky jezdily v Krnově na Šelenburku, v Liptani, Holčovicích, Hynčicích, v Petrovicích u Jindřichova a pár by se jich našlo i na polské straně hranice.

Vlek v Petrovicích byl postaven v roce 1992 jako obecní, ale obec se pod tíhou okolností rozhodla pro privatizaci. K prodeji petrovického vleku obec přinutily dluhy. Malá obec s ročním rozpočtem kolem dvou milionů korun si půjčila od ministerstva zemědělství 4,5 milionu korun na stavbu vodovodu. Až příliš pozdězjistila, že prodejem vody si na splácení dluhu nikdy nevydělá.

Nezbylo nic jiného než vydražit obecní lyžařský vlek se čtyřhektarovým pozemkem za 780 tisíc korun. Protože turistický ruch je jedna z mála možností jak v této oblasti udržet pracovní místa, podmínkou prodeje bylo, že vlek zůstane v Petrovicích.

Nový majitel vleku René Darmovzal z Vrbna pod Pradědem se snažil. Zvelebil zázemí vleku i sjezdovku. Po zásadní rekonstrukci investoval také do prodloužení sjezdovky a do lepšího zpřístupnění vleku z parkoviště i do posílení přípojek a do nové technologie. Vše bylo zkolaudováno, zkušební jízdy proběhly bezproblémově a lyžaři se už nemohli dočkat.

Do Petrovic se naučili jezdit za lyžováním dokonce i zahraniční turisté ze sousedního Polska. Není divu, protože v rovinatém terénu polského pohraničí si mohou nechat o tak komfortní sjezdovce jaká je v Petrovicích jen zdát.

Po několika úspěšných sezónách, které přinesly dostatek sněhu, ale přišly také špatné časy, kdy se celou zimu střídalo ochlazení a oblevy. „Letos vlek v Petrovicích zatím stojí, protože zkrátka není sníh. Nevím jak jsou na tom jiné vleky v okolí, ale nejspíš taky stojí. Když mi někdo zavolá jak to vypadá s vlekem v Petrovicích, můžu mu doporučit leda tak ať nejbližší Vraclávek, kde teď právě jedou naplno a nejspíš tam mají dobré podmínky," doplnil René Darmovzal.

„V Holčovicích jsme kdysi měli dokonce dva vleky, ale tuto sezonu se ještě se nerozjely. Je tu sice mráz, ale docela málo sněhu. Předpokládám, že umělé zasněžování nače vleky nemají nebo se jim nevyplácí. Byly teď několik let za sebou mírné zimy, ale jinak je příjemné mít vlek v místě bydliště," popsal situaci Milan Adámek z Holčovic.

„Pokud si vzpomínám, na Osoblažsku se jezdilo v Liptáni. Vlek byl také v Petrovicích, pak tu byly Hynčice u Zamo a Vraclávek, který je stále v provozu. Zlaté Hory mají Příčný vrch. Aktualizace webu osoblazsko.cz nějak zaspala, ale aspoň si můžeme připomenout, jak tu vleky fungovaly dříve," doplnil informace o vlecích v nižších polohách Leo Dedek z Osoblažska.

Vlek Liptaň

Vlek „Na Granďáku" patří Občanskému sdružení Ski Centrum Liptáň. Je dlouhý 220 metrů, kotva. Bývá v provozu o víkendech při vhodných sněhových podmínkách. Pro větší skupiny možná dohoda. zdroj: osoblazsko.cz

Vlek Šelenburk

Sjezdovka o celkové délce 350 až 400 m s lyžařským vlekem se nachází zhruba 100 m od penzionu Šelenburk, mezi předním a zadním Cvilínským kopcem. Večer je sjezdovka osvětlená. zdroj: osoblazsko.cz

Vlek Holčovice

Lyžařský vlek Tatrapoma se nachází v Holčovicích 80 metrů od budovy penzionu Zamo. Délka sjezdovky je necelých 300 metrů se 70 metry převýšení. Je vhodná pro začínající lyžaře i pro pokročilé. zdroj: osoblazsko.cz

Vlek Petrovice

U obecního úřadu Petrovice odbočit vlevo, po 800 metrech je u hlavní cesty penzion Hájenka. Vlek je za penzionem. Parkoviště je přímo u sjezdovky. Délka vleku je 400 metrů, převýšení 80 metrů. zdroj: osoblazsko.cz