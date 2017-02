Jak nám slouží městský znak, logo nebo maskot

Po staletí byl symbolem měst a obcí znak, případně znak zasazený do erbu. Například Krnov symbolizují tři trubky – lovecké rohy, se kterými se můžeme setkat na poštovní známce, na freskách z 15. století v kostele sv. Benedikta, na uniformách krnovských strážníků i na srazech německých rodáků z Krnovska.

Nápis Krnov a v něm dvě šipky. Mohou to být dvě řeky nebo odkaz na turistickou šipku. Nové logo města Krnov spojí všechny městské společnosti.Foto: město Krnov

Symbol krnovské trubky najdeme dokonce i ve státním znaku Lichtenštejnska, protože Krnovské knížectví kdysi patřilo Lichtenšteinům a vládnoucí kníže dodnes užívá titul vévody opavského a krnovského.

Městské a obecní znaky se řídí přísnými pravidly, které zkoumá samostatný vědní obor: heraldika. Na správné dodržování heraldických konvencí dohlíží komise parlamentu.

Co se stalo, že nám tyto staletími prověřené městské znaky už nestačí a po jejich boku se začínají objevovat novodobá městská loga a maskoti? Kdo o nich rozhoduje? Kdo má oprávnění je navrhnout? Kdo hodnotí jejich kvalitu? Jak se může občan vyjádřit k tomu, zda se mu logo líbí, nebo ne? A je vůbec nutné něco takového regulovat?

Bruntálské zubaté žáby jsou spontánní geniální nápad, který se mohl zrodit jen v prostředí, které není sešněrováno pravidly. A funguje skvěle. Každý český řidič ví, co to znamená, když kdekoliv uvidí auto se zubatou žábou. Aniž by musel zastavit, je mu jasné, že má co do činění s drsnými lidmi z drsného kraje.

Bude mít stejně masový úspěch nové krnovské logo se dvěma šipkami, které vzniklo bez soutěže jako zakázka placená městem?

Symbolika rohů: původ neznámý

Ve znaku města Krnova jsou tři zahnuté rohy, na jaké troubili lovci. Jde o velmi starý městský znak, který se během staletí téměř neměnil. Bohužel se nedochovala žádná písemná zpráva, co tři trubky nebo rohy vlastně symbolizují.

Krnovský historik Vladimír Blucha zaznamenal několik pokusů o výklad krnovského znaku, ale současně upozorňuje, že jsou to jen hypotézy bez jakýchkoliv podkladů.

„Na místě dnešního Hlavního náměstí prý stával domek myslivce, kolem něhož pak byly postaveny další domky. Údajně na to ve znaku upomínají lovecké rohy. Tento výklad však nevysvětluje, proč jsou rohy tři, a opomíjí hvězdy a kruh uprostřed," uvedl Vladimír Blucha. Německé pojmenování Krnova Jägerndorf (neboli lovecká vesnice) naznačuje, že by lovecké rohy mohly mít něco společného s myslivostí.

„Podle jiného výkladu, snad věrohodnějšího, se jedná o rohy hojnosti, které symbolizují tři obchodní cesty, z Olomouce, z Opavy a z Hlubčic, které se sbíhají v Krnově na náměstí. Dodnes ústí na Hlavní náměstí tři ulice. Hobzíkova odkazuje na původní směr od Olomouce, ulice Sv. Ducha na směr od Hlubčic a náměstí Minoritů na směr od Opavy.

Ve znaku rohy směřují ze tří stran ke kruhu uprostřed. Kruh se německy řekne das Ring, což znamená také náměstí," představil Vladimír Blucha další hypotézu o krnovské symbolice. Barvám krnovského znaku odpovídají barvy městské vlajky – modrá, zlatá (žlutá) a bílá.

Co má Krnov společné s polskou Duklou?

Dnes každý ví, že sovětská Rudá armáda posílená československými jednotkami na podzim 1944 udeřila na horské průsmyky opevněné německými obránci. Jen za cenu obrovských ztrát se jim podařilo dobýt polské město Dukla.

Dukla se stala symbolem osvobozování Československa od německého nacismu, proto dnes v každém větším městě, včetně Bruntálu, máme Dukelskou ulici. Také mnozí čeští sportovci hrdě nesou na svých dresech jméno polského města Dukla.

Známe kino Dukla, důl Dukla, hotel Dukla a dokonce sušenky Dukla. V regionu Krnovska, Bruntálska a Osoblažska žijí potomci válečných hrdinů od Dukly, protože zde po válce našla nový domov rodiny Volyňských Čechů.

Krnov pojí s polskou Dulkou ještě jedna pozoruhodná náhoda: obě města mají téměř shodný znak se třemi lesními rohy. Co znamenají tři rohy ve znaku Krnova, to nevíme. V polském prostředí jde o jednoznačný symbol. Tři trubky odkazují na šlechtický erb rodu Trąba, který působil například na Krakovsku. Podle polské wikipedie nejstarší vyobrazení těchto tří lesních rohů – trubek – představuje pečeť z roku 1385.

zdroj loga: dukla.pl

Jak se znak Krnova ocitl na známkách

Krnov slavil 700 let od svého založení opravdu velkolepě. Zůstala nám po tom nádherná filatelistická vzpomínka. Krnovská pošta v srpnu 1969 nabízela pamětní razítko „700 let města Krnova" a občané mohli posílat dopisy s padesátihaléřovou známkou se znakem města Krnova.

„Mnoho měst mělo zájem o zařazení svého znaku v sérii známek. Nakonec se věc podařila a 25. října 1969 vyšlo šest známek v hodnotě 50 haléřů s městskými znaky. Bylo vybráno šest jubilujících měst a mezi nimi i Krnov," zapsal v roce 1969 do městské kroniky kronikář Vladimír Blucha, který také přispěl k vydání známky se znakem Krnova.

Osobně odeslal na správu spojů historii městského znaku i obrazový materiál, který výtvarně zpracovala učitelka základní školy Ludmila Janotová.

„Tyto materiály posloužily k rytí návrhu, který provedl známý tvůrce známek Herčík. V den vyjití známky byla vydána i slavnostní obálka, na níž byla rytina velkého znaku města Krnova podle Kinzerovy kresby a slavnostní razítko s nápisem Krnov, datem a jedním rohem z městského znaku. Je to poprvé, kdy se jméno Krnov objevilo na poštovní známce," doplnil Vladimír Blucha.

Pro oslavy „700 let města Krnova" byla otevřena specializovaná prodejna Krnovský suvenýr, která nabízela odznaky, publikace, stužky, medaile a mnoho dalších předmětů se znakem města Krnova.

Aby Krnované kvůli oslavám nezapomněli, že vpádem okupačních vojsk začala normalizace, okresní noviny „Vpřed" jim to připomenuly v článku „Aby se i v Krnově lidem volně dýchalo. Politická porážka oportunistických a antisocialistických sil – předpoklad konsolidace poměrů".