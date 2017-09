Jak můžete oživit Bruntál?

Sousedské slavnosti Zažít Bruntál jinak, které se konají v sobotu 16. září od 10 hodin v Květné ulici, umožní lidem přispět i vlastním dílem k oživení města.

Bruntál. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Dalibor Otáhal

„Pro občany je to možnost, jak prezentovat sami sebe a to, co umí navenek. Příležitost zkusit si něco nového a poznat lidi,“ vysvětlila koordinátorka akce Eliška Hlavenková.

Jak organizátoři říkají, náplň slavnosti si tvoří občané sami. A jak? Mají hned několik možností, jak se zapojit. První z nich je prodávat nějaké své starší kousky na bleším trhu, nebo třeba i své výrobky. Další možností je naučit ostatní něco nového, ať už formou nějakého workshopu či přednášky.

Pokud má někdo nějaké fotografie, obrazy a chtěl by je vystavit, i pro to se v programu najde místo. Nebo chcete, aby všichni ochutnali vaši čerstvě upečenou buchtu? I to je způsob, jak se zapojit do slavnosti.

Přihláška na akci je na internetových stránkách organizačního týmu: zazitbruntaljinak.blogspot.cz.

-les-