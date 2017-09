Jak dostat děti do Jeseníků na výlet? Zkuste k tomu využít geolokační hru

Dvouhodinová vycházka mezi Skřítkem a Klepáčovem bude děti bavit. Mohou si totiž zahrát geolokační hru Jeseničtí skřítci. Pak vyrazte na Zlaté valouny.

Jeseničtí skřítci je je geolokační hra, kterou si majitelé chytrých telefonů mohou vyzkoušet na trase ze Skřítku do Klepáčova. V okolí Zlatých Hor je hra ze série Skryté příběhy zapojí do pátrání po zlatých valounech.Foto: www.skrytepribehy.cz

Chcete dostat děti ven a ony nechtějí opustit svůj mobil? Kompromisním řešením je geolokační hra Skryté příběhy. Na vycházku potřebujete kromě bot, pláštěnky a svačinky chytrý mobil, do kterého si doma stáhnete potřebnou aplikaci a herní instrukce i s mapou dané trasy, na vycházce už pak datové připojení nepotřebujete.

Tyto trasy najdeme na různých místech po celé republice, pro nás je nejbližší Skřítek, Zlaté Hory, Opava a Javorník. Autoři slibují, že trasy s příběhy budou postupně přibývat. Každá vycházka je spojena s originálním příběhem, který je zajímavý a zároveň poučný.

Na trase ze Skřítku do Klepáčova s názvem Jeseničtí skřítci se dostaneme do roku 1270. Průvodce hrou mimozemšťan To-to s hlasem Valérie Zawadské vypráví, jak do Jeseníků přišli žít první lidé.

„Stalo se to za časů, kdy panoval král Přemysl Otakar II. Ten rozhodl, že divoký kraj na hranicích je potřeba osídlit. Vznikaly osady a města. Ale do divokého lesa se odvažoval málokdo. Les byl plný divoké zvěře a nečistých bytostí. Alespoň tak si to lidé vyprávějí.

V lese byly síly tak nečisté, že dokázaly zkazit mysl lidem. Až se na úpatí Jeseníků objevil osadník, který měl dost odvahy, aby dokázal zlé síly zahnat. Pomůžeš mu, aby se lidem pod Jesenickými horami dařilo dobře a jejich mysl nebyla pod zlým kouzlem?,“ popsali příběh autoři.

Okružní trasa, která měří čtyři kilometry a má osm zastavení, vede od menšího lyžařského areálu Klepáčov přes lokalitu Skřítek povětšinou příjemnými lesními cestami zpátky k motorestu Ztracenka.

Náročnější trasa je pak připravena ve Zlatých Horách. Vede okolo bývalých štol a poutních míst až na hřeben u Heřmanovic, zpět se vrací přes Příčný a Zámecký vrch až do areálu Zlatých Hor. Měří 15 kilometrů a budete při ní pátrat po dvou největších zlatých valounech, které kdy byly nalezeny v českých zemích.

„Díky venkovní hře Skryté příběhy poznáte nejen nová zajímavá místa, ale navíc můžete cestovat v čase a udělat každý rodinný výlet neobyčejným dobrodružstvím. Hra je určena především dětem od 6 do 13 let, ale pobaví i dospělé,“ slibují autoři.