Investor chce v kasárnách postavit byty pro seniory

Krnov našel investory, kteří chtějí postavit v areálu bývalých kasáren nové byty. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili vítěze prodejních řízení na čtyři části pozemků.

Území bývalých kasáren v Krnově. Podle záměru investorů zde mají vyrůst bytové domy.Foto: Městský úřad Krnov

Díky tomu by se sem senioři mohli už za dva roky stěhovat do nových malých bytů. Nájem i se službami se zde má pohybovat kolem pěti až šesti tisíc korun.

Krnovskému zastupitelstvu představil svůj záměr s názvem Rezidence Krnov Patrik Němec ze společnosti Mia Casa, která má zájem o jednu část pozemků a nabídla nejvyšší cenu – 1500 korun plus DPH za metr čtvereční.

Další tři části získá společnost TGA, jejíž zástupce se omluvil s tím, že musí projekt ještě upravit a představí se zastupitelům na příštím zasedání. Původní prezentace je k dispozici na internetu (www.novakasarna.cz).

Rezidence Krnov: projekt bytů pro šedesát klientů

Mia Casa plánuje v areálu bývalých krnovských kasáren stavbu dvou bytových domů s celkem 46 malometrážními byty ve skladbě 1+1 a 1+kk.

Projekt představil krnovským zastupitelům jednatel společnosti Patrik Němec. „Bude se jednat o nájemní bydlení, byty nebudeme prodávat. Co se týká orientační ceny za bydlení, v garsonkách se v našich domech platí kolem pěti, pěti a půl tisíce korun včetně služeb,“ uvedl.

Objekty budou třípodlažní s obytným podkrovím, výtahem a podzemními garážemi. „Výstavbu jsme schopni zahájit v příštím roce a do dvou let ji ukončit. To znamená, že do konce roku 2019 bychom mohli byty nabídnout občanům Krnova,“ dodal Patrik Němec.

Zastupitelé se zajímali například o to, zda si budou moci byty pronajmout i mladí lidé. „Je to bydlení určené pro seniory, předpokládáme, že chtějí mít klid a soužití s mladými lidmi by nebylo ideální,“ zněla odpověď.

Další dotazy se týkaly například výše nájmu garážového stání či prostoru, kde by se mohli senioři scházet či provozovat nějaké aktivity. „Když je někdo aktivní, má zahrádku, navštěvuje kroužky a akce mimo. Pokud nemůže, je rád, že má lavičku,“ komentovala dotaz starostka města Jana Petrová.

Vizualizace, kterou investoři zastupitelům prezentují, není závazná. To bude až architektonická studie. Schválen samozřejmě dosud není ani prodej pozemků, ale to, že zastupitelé odsouhlasili pořadí vítězů obálkových řízení, je prvním krokem k uskutečnění záměru. „Je to jasný signál k investorům, že konkrétní plochu by měli získat,“ uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík.

A co bude následovat? „V dalším kroku bude zastupitelům předložen k projednání návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jehož součástí bude architektonická studie záměru. Předpokládáme, že ke studiím by se už mohl vyjádřit budoucí architekt města.

Obě firmy mají o pozemky vážný zájem a já věřím, že téma uzavřeme do konce tohoto roku,“ odpověděl místostarosta s tím, že pokud by k uzavření smlouvy nedošlo, město opět zveřejní záměr prodeje volných pozemků.

Mia Casa, s. r. o.Vznik: 2013

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Sídlo: Zvolen

Základní kapitál: 200 000 korun

Společníci: Patrik Němec, Zbyšek Serafín

Hotové projekty Mia Casa: Nová Véska a Bruntál

Patrik Němec, jednatel společnosti Mia Casa, jako záruku solidnosti představil krnovskému zastupitelstvu tři podobné, již realizované projekty: Rezidence Nová Véska, Rezidence Slatinice, Rezidence Maria (budova bývalé knihovny v Bruntále).

REZIDENCE NOVÁ VÉSKA: Celkem 29 bytů, každý senior bydlí v pronajatém bytě samostatně nebo s blízkou osobou v bytě 2+kk. Byt si může vybavit vlastním nábytkem. Nájemné se pohybuje od 3120 korun za 1+kk.

REZIDENCE SLATINICE: Pro samostatně žijící seniory je připraveno 46 bytů 1+kk, pro manželské páry devět bytů 2+1. Pro seniory, kteří uvítají pomoc při každodenních činnostech, je zde zajištěna prostřednictvím třetího subjektu prověřená pečovatelská služba a k dispozici jsou i asistenti sociální péče.

REZIDENCE MARIA: V budově bývalé bruntálské knihovny v Brožíkově ulici se dnes nachází 15 bytů. Pronajmout si je mohou lidé, kteří nevlastní žádný byt či dům a jejich průměrný měsíční příjem za poslední rok nepřesáhl 0,8 násobek průměrné mzdy. Město Bruntál prodalo dům investorovi v roce 2015 za tři miliony korun.

„Vzniklo by tak cenově dostupné a přitom kvalitní bydlení primárně určené pro mladé rodiny z řad bruntálských občanů,“ napsal tehdy v záměru na odkup rodinného domu a parcely pod ním ležící Patrik Němec.

Deník o prodeji informoval. Čtenáři v diskusi kritizovali nízkou cenu. „Tak to je sakra pod cenou. Vila na takovém klidném místě a opravená fasáda i střecha,“ napsali například.

Investor Patrik Němec (vpravo u mikrofonu) představil svůj záměr krnovským zastupitelům.

Kdo je Patrik NěmecPatrik Němec, který představil krnovským zastupitelům developerský záměr v kasárnách, má v obchodním rejstříku propojení na několik firem. Je například místopředsedou představenstva Menhouse, a. s., společníkem s vkladem a jednatelem společnosti Dolce casa, s. r. o., zakladatelem společnosti Orchidej, o. p. s., jednatelem NP Consulting, společníkem Smart and Easy, s. r. o., jednatelem a společníkem Spa Living, s. r. o. Byl zakladatelem již soudně zrušené obecně prospěšné společnosti Slunečnice 2006 z Dětřichova nad Bystřicí.

Soulad s územním plánem?

Při hledání developera pro krnovské kasárny bylo hlavní podmínkou města, že záměr investora je v souladu s územním plánem. Podle jednoho z investorů, kteří měli původně zájem o celou lokalitu, to má ale háček: „Pro kasárny platí zastaralý územní plán zóny z roku 1998, který bude již za dva roky ze zákona neplatný.

Tento plán zóny v podstatě jen překopíroval původní zástavbu, tedy blok budov kasáren. Na základě tohoto zastaralého územního plánu zóny chce město budovat něco, co v Krnově bude stát dalších sto let?

Naše společnost předložila velmi promyšlenou koncepci zástavby území, která velmi šetrně řeší sousedství s původní zástavbou, bariérové domy směrem k železniční trati, podmínky pro kvalitní bydlení a život města Krnova. Nicméně samotný architektonický záměr investorů nakonec nehrál žádnou roli.

Město se rozhodlo rozdělit pozemky na čtyři části a nabídnout je samostatně nejvyšší nabídce takzvanou obálkovou metodou. Kde je tedy ucelená koncepce pro území?“ ptá se jeden ze zájemců o investici v kasárnách, který se se svými připomínkami obrátil na redakci Deníku.

Původně to mělo být studentské městečko

Po odchodu sovětské armády zůstal v Krnově areál bývalých kasáren plný staré ekologické zátěže a staveb, které si musely hledat nové civilní využití.

Jako první se v krnovském zastupitelstvu objevily nereálné utopické návrhy využít kasárny jako celek a přebudovat je na studentské městečko. V roce 1993 se v kasárnách rozběhly první podnikatelské záměry. Zmizelo plechové oplocení a byly zbourány první stavby jako kuchyně s jídelnou, čajovna či věznice.

Krnovu se podařilo získat dotace z programu na pomoc městům, které po zrušení vojenských posádek převzaly bývalé kasárny do svého vlastnictví. Díky nim následovala rozsáhlá demolice garáží a odstranění ekologické zátěže.

V letech 2008 a 2009 se kasárny staly prioritní investiční akcí a po zasíťování pozemků je město začalo nabízet developerům jako příležitost k bytové výstavbě.

Kvůli formálnímu pochybení při budování infrastruktury v kasárnách muselo město Krnov vrátit ministerstvu pro místní rozvoj celou osmimilionovou dotaci. Aby toho nebylo málo, navíc se řadu let nedařilo najít investora pro plánovanou bytovou výstavbu.

Až když město rozdělilo zasíťovanou plochu v kasárnách na menší segmenty a začalo ji nabízet k zastavění po částech, objevili se vážní zájemci.