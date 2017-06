Infocentrum testuje elektrokola

Minulý týden zaměstnanci Městského informačního centra v Bruntále zkoušeli nová elektrokola na okruhu kolem Slezské Harty.

Elektrokolo. Ilustrační foto.Foto: Agentura VLP

Kola momentálně podstupují závěrečný servis, aby všechno bylo v pořádku, než budou zájemcům v infocentru k zapůjčení. V následujících dnech by měla do bruntálského informačního centra dorazit další řada kol a služba by měla začít fungovat naplno.

Návštěvníci si mohou kola zapůjčit za cenu 550 korun, kdy servisní poplatek je pouze padesát korun a pět set korun se vrátí jako vratná záloha. Tato letní služba potrvá až do října. Pro jízdu jsou doporučeny okruhy o délce 30 a 70 kilometrů.

