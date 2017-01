Hodina fyziky v kotelně

Existuje spousta škol, ve kterých se žáci nikdy nepodívají do kotelny. Školní kotelny většinou představují tajemnou zakázanou zónu, do které smí vstoupit jen kotelník nebo školník.

Žáci albrechtické školy už vědí, jak probíhá výměna tepelné energie mezi tělesy i jak fungují kotle ve školní kotelně.Foto: Michaela Kubiszová

Na základní škole ve Městě Albrechticích to ale mají s kotelnou trochu jinak. Proč by nemohla posloužit žákům jako názorná pomůcka v hodinách fyziky?

Albrechtičtí osmáci si návštěvou kotelny zpestřili výuku o teple. Exkurzi předcházela nejprve teorie v hodinách fyziky. „Žáci se seznámili s fyzikální veličinou teplo. Zjistili, že se jedná o druh energie, která může být tělesy předávána nebo přijímána," popslala výuku o tepelné výměně mezi tělesy albrechtická učitelka Michaela Kubiszová s tím, že k ní dochází vedením, prouděním nebo zářením.

K jakému typu patří ústřední vytápění školy? Aby to žáci zjistili, výuka se přesunula z učebny do kotelny, kde je nejlépe vidět, jak teorie zapadá do reality. Průvodcem žáků byl Vilém Juřík, pracovník firmy Ganed, který jim představil dva kotle na zemní plyn.

Aby mládež viděla zabezpečovací techniku v akci, nechal plyn ze zapalovače unikat v blízkosti čidla a hned se spustil alarm, kotel se vypnul a na chodbě před kotelnou se rozsvítilo výstražné světlo.

„Výklad pana Juříka byl velmi zajímavý. Seznámil nás s tepelnými čerpadly, anuloidem, s akumulačními nádobami, s bojlerem. Všimli jsme si i dokonalé izolace trubek. Mohli jsme nahlédnout i do kotle na ohřev vody pomocí plamene," doplnila Michaela Kubiszová, která vyučuje fyziku.