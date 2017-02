Hitler poslal do Krnova jen trapně vyhlížející malý tančík

Na výstavě historických fotografií si mohou Krnované prohlédnout záběr z 6. října 1938, na kterém sudetští Němci zdraví tank projíždějící přes náměstí Hrdinů. Proč ale byl tank tak malý?

Tančík před krnovskou poliklinikou z 6. října 1938 místní vítali vlaječkami s hákovým křížem, vztyčenou pravicí nebo si ho jen zvědavě prohlíželi z chodníků.Foto: sbírka Jiřího Křivy

Adolf Hitler získal československé pohraničí bez boje. Místo zbraní mu k tomu posloužil inkoust na Mnichovské dohodě. Francie, Anglie a Itálie uznaly, že takzvané Sudety patří Německu, a proto zde Československo musí veškerou moc do 10. října 1938 předat Hitlerovi.

Němci tak dlouho čekat nevydrželi a začali zabírat pohraničí o pár dní dříve. V Krnově tehdy Němci tvořili kolem 95 procent obyvatel, takže většina z nich vnímala Hitlera jako osvoboditele.

Ale co by to bylo za triumfální osvobození bez armády a bez zbraní? Problém byl v tom, že v říjnu 1938 ještě válka nezačala a německá armáda byla dislokována úplně jinam. Aby Hitler udělal v Sudetech dojem, že se neslaví jen diplomatický úspěch, ale hrdinně vybojované vítězství, poslal do československého pohraničí to, co zrovna bylo po ruce.

Tak se stalo, že na Krnov vyšel jen lehký tančík Panzerkampfwagen, který je také známý pod označením Panzer PZ II.

Proto se na krnovském náměstí Hrdinů před poliklinikou objevil až komicky malý tančík, který místní vítali vlaječkami s hákovým křížem, vztyčenou pravicí nebo si ho jen prohlíželi z chodníků. Kvality tanku odpovídaly tomu, že byl vyvinutý pro výuku tankistů.

„Jistě jste si všimli, jak je ten tank nápadně malý. Jízdní vlastnosti měl dobré, ale jinak měl jen slabé pancéřování, jeden kulomet a jeden dvacetimilimetrový kanón. Mezi námi, československé tanky, které měla naše armáda v září 1938, byly lepší ve všech ohledech. A není divu.

Panzerkampfwagen měl být původně jen školní stroj pro výcvik taktické přípravy a při vývoji se nepočítalo s nasazením do bojových operací. Válka se ale vyvíjela tak, že nakonec se i tento tančík objevil na bojištích severní Afriky a Ruska," komentoval fotografii historik z Městského muzea v Krnově Alexandr Michl-Bernard s tím, že při přímém střetu proti ruským, britským nebo našim tankům tento tančík neměl šanci.

Následující den 7. října 1938 ve Vídni zemřel nejslavnější krnovský rodák Leopold Bauera a do Krnova osobně přijel Adolf Hitler. Krnované ho vítali transparentem „Děkujeme našemu vůdci" a někdo mu hodil kytici přímo do obličeje.

Tisková agentura DNB 7. října vydala zprávu: „Německá tisková kancelář poukazuje na to, že znovu byl vydán zákaz házeti květiny a jiné předměty na vůz říšského kancléře Hitlera nebo jeho průvodu. Říšský kancléř Hitler byl dnes lehce raněn v obličeji kyticí hozenou na jeho vůz."

Podle Alexandra Michl-Bernarda mají v depozitáři muzea uložené pero, kterým se Hitler v Krnově osobně podepsal do pamětní knihy.