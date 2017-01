Hejtman kraje navštívil krnovskou nemocnici

Krnovská nemocnice v pátek 6. ledna slavnostně uvedla do provozu nový multifunkční rentgen za 16 milionů korun. Nenechal si to ujít ani krajský hejtman Ivo Vondrák a jeho náměstek pro oblast zdravotnictví Martin Gebauer.

Krnovská nemocnice od pátku může vyšetřovat pacienty tímto novým moderním rentgenovým přístrojem. Jde o takzvané c-rameno.Foto: archiv nemocnice

Krnovská nemocnice je první krajské zdravotnické zařízení, které navštívil nový hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák po svém zvolení do funkce. V Krnově se zajímal o multifunkční komplet, který nemocnice uvedla do provozu na svém radiodiagnostickém oddělení.

Skiaskopie je radiologická metoda, která umožňuje dynamické zobrazení. Nová moderní skiaskopická stěna v krnovské nemocnici poslouží k vyšetřování zažívacího ústrojí i cév. Je určena také k jiným výkonům od hlavy po dolní končetiny. Nový víceúčelový rentgen pro radiodiagnostické oddělení nemocnice vyšel na téměř 16 milionů korun.

Na jeho pořízení poskytlo desetimilionovou dotaci Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zbývající prostředky vydala ze svého rozpočtu krnovská nemocnice.

Nový přístroj nahradil starší typ, který byl v Krnově používány od roku 2003. „Pořízením nového přístroje Siemens Artis Zee MP se výrazně zvýší diagnostické možnosti zejména v oblasti cévního systému, rovněž umožní lépe provádět PTA neboli zprůchodňování cévních zúžení a uzávěrů," uvedl při slavnostním otevření ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

VÝHODA PRO PACIENTA I PRO PERSONÁL

„Jedná se o univerzální jednorovinný skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet s maximálním rozsahem pohybu, plochým detektorem a plnou digitalizací obrazu. Je určen pro diagnostiku a intervence na vaskulárním a nevaskulárním systému, skiaskopická vyšetření trávicího traktu a pro další výkony od hlavy po dolní končetiny," doplnil primář radiodiagnostického oddělení Ivo Šenkyřík s tím, že systém musí umožnit jakékoliv projekce vleže i vestoje bez nutnosti překládat pacienta. Musí zaručovat volný přístup ze všech stran.

Výhodou nové skiagraficko-skiaskopické stěny je především nižší dávka rentgenového záření pro pacienta i ošetřující personál. Díky tomu je vyšetření daleko šetrnější. Zároveň je přístroj ve srovnání s předchozím zařízením, které již dosluhovalo, daleko spolehlivější.

„Další velkou výhodou nové skiagraficko- -skiaskopické sklopné stěny je také celkové urychlení a usnadnění vyšetření. Digitální obraz je velice přesný, což umožňuje snazší diagnostiku. Navíc jeho pořízení netrvá více než dvě vteřiny, což je příjemné pro pacienty i zdravotnický personál. Nemluvě o tom, že digitální snímek nebo dokonce i videonahrávka je ihned k dispozici v počítačovém systému pro všechny zainteresované lékaře," dodal primář Šenkyřík.

Ročně bude na nové skiagraficko-skiaskopické stěně vyšetřeno kolem 600 až 700 pacientů z Krnova i z širokého okolí.

„Cením si toho, že krnovské nemocnici se daří i přes složitou situaci ve zdravotnictví několik let za sebou hospodařit s kladným hospodářským výsledkem, investovat do nového přístrojového vybavení a odborného rozvoje zdravotnického personálu. Hospodaření v černých číslech, to je dobrá zpráva zejména pro pacienty," řekl hejtman Ivo Vondrák s tím, že vedení nemocnice díky dobrému hospodaření může pokračovat v rozvojových trendech.

Dodal, že kraj letos krnovské nemocnici na investice přispěje 36 milionů korun. „Tyto peníze by měly jít zejména na pořízení přístrojového vybavení a na výstavbu lékárny a oddělení onkologie," upřesnil hejtman.