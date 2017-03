Hana Pavelková: Většina majitelů památek nám naslouchá

/ROZHOVOR/ Zajímají vás staré stavby, sochy, zdi, parky? Volíte si místa svých výletů podle toho, zda se tam nachází nějaká památka? Krnovsko je z tohoto pohledu rájem.

Hana PavelkováFoto: DENÍK / Gabriela Mathiasová

Nemovité kulturní památky Krnovska můžete najít ve stejnojmenné publikaci, která nedávno vyšla. Na křtu knížky, který proběhl koncem února v síni svatého Ducha v Krnově, se mohli vlastníci památek setkat s pracovníky z Národního památkového ústavu v Ostravě.

Oslavit vydání knihy přijely spolu s ředitelem ostravského pracoviště Michalem Zezulou Andrea Staněková, která se specializuje na restaurování památek, a Hana Pavelková, garantka území Krnovska. Vlastníci památek, mezi nimiž byli zástupci církví, obcí i občané, mohli využít příležitost a diskutovat s památkáři o tom, jak co nejlépe udržovat svůj majetek, který je zároveň kulturním dědictvím našich předků.

Co má dělat člověk, jehož chalupa je zapsána na seznamu památek a on ji chce opravit?

Funguje to tak, že když chtějí vlastníci provést opravy, obrátí se na výkonný orgán památkové péče – na městský úřad. Ten vyvolá schůzku s vlastníkem i se zástupci Národního památkového ústavu.

Vlastník nám řekne své představy a my jako památkáři navrhneme nejšetrnější způsob, jak opravu provést, aby byla zachována historická hodnota stavby.

Žádné velké změny – přestavba, modernizace – asi nejsou možné… Slyšela jsem, že majitelé museli například zachovat i prohnutí střechy.

Cílem obnovy je zachovat stav tak, aby co nejvíce odpovídal původní podobě a aby nebyly ničeny právě ony památkové hodnoty. Snažíme se, aby to, co dává – třeba venkovské chalupě – určitou malebnost, zůstalo zachováno. Staré prvky, detaily i konstrukce se nám líbí mimo jiné právě proto, že je na nich patrný jednak zub času, defekty, nedokonalosti, ale především ruční práce předešlých generací.

Jsou hodnotné tím, co mají za sebou, tím, že je na nich třeba vidět, jaké technologie se v minulosti používaly. A my máme zájem tuto stopu zachovat, ne ji zničit či zakrýt. Samozřejmě některé konstrukce jsou již dožilé a je nezbytné je nahradit. Snažíme se ale, aby se při obnově těchto prvků používaly tradiční materiály i postupy.

Jak na vaše doporučení vlastníci reagují?

Mohu naštěstí říct, že většina jich naslouchá. Mají sice své představy, ale když jim vysvětlíme, proč třeba není možné je zcela naplnit, a navrhneme jinou cestu k řešení, většinou to přijmou za své.

Určitě jste se ale setkala i se situací, kdy se dohoda nepodařila. Vzpomenete si na takový případ?

Ano. Uvedu příklad z jiného regionu. Dva bratři vlastní poměrně velký objekt, ale nemohou ho opravit a využívat, protože trvají na jejím rozdělení přesně na polovinu. Chtějí mít každý svou oddělenou část, rozdělené schodiště i další centrální komunikační trasy atd.

Taková úprava ale není možná, a to ani z konstrukčního, ani z památkového hlediska. Naše řešení neakceptovali. Jsou neústupní, objekt zůstává prázdný a neopravený. Naštěstí nechátrá, protože konstrukčně je v pořádku. My čekáme, až se bratři domluví a najdou spolu řešení.

Je Krnovsko z hlediska počtu a stavu kulturních památek bohaté?

Na Krnovsku je velké množství památek, a to především církevních, jako například kostely, fary, křížové cesty, kapličky, kříže, ale také těch, které dokládají život a bydlení v podhorských i nížinných vesnicích v průběhu 19. a 20. století.

Máte na Krnovsku nějaké oblíbené místo?

Ano, je mi velmi blízká Hrozová s malebným kostelem sv. Michaela a pak horní část Liptaně s nádhernými výhledy do osoblažské roviny. Krajina mi velmi připomíná místo, odkud pocházím. Mám ráda i podhůří Jeseníků – Janov a Petrovice.

Hana PavelkováVěk: 42

Povolání: památkářka

Bydliště: Filipovice

Rodina: manžel a pes

Zájmy: příroda, cestování, sport, zahrada a rukodělná činnost

Gabriela Mathiasová