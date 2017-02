Fotografií vzkážou Marksové, co soudí o nové definici rodiny

Zatímco loni vedla pomyslná trasa závodu z Pradědu do Prahy, letos senioři zamíří na svých rotopedech a šlapadlech až do Paříže. Tuto akci „Jedeme v tom společně" vymyslel ředitel Domova pro seniory ve Vrbně pod Pradědem Jan Vavřík. Loni se do akce přihlásilo 22 domovů, letos už jich je přes padesát.