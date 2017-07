Fajné léto srovná koně s parními lokomotivami

Pony express byla kurýrní služba jezdců na koních, kterou vytlačila konkurence telegrafu a parních lokomotiv. Tyto dávné události oživí Fajné léto na Osoblažce.

Pony express poveze poštovní zásilky ze Slezských Rudoltic do Osoblahy. Jsou spolehlivější kurýři na koních nebo parní vlaky? To ukáže 8. července Fajné léto.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Je rychlejší a spolehlivější poslat zásilku parním vlakem, nebo ji svěřit jezdcům Pony expressu? O to se před 150 lety přeli fanoušci koňské a železniční dopravy.

My si tuto otázku můžeme v sobotu 8. července prověřit experimentem. Na osoblažskou úzkokolejku se ten den chystají nejen parní lokomotivy Rešica a Malý Štokr, ale i jezdci na koních. Koná se zde totiž tradiční Fajné léto.

Na nádraží v Třemešné bude už od 10 hodin vyhrávat kapela Wagon. V 10.45 hodin vyrazí výletním vlakem kromě cestujících také kapela Country sousedi. Na nádraží v Osoblaze v poledne začíná zábavný program, ve kterém nebudou chybět ani poníci pro děti.

Pro ty, které zajímá éra Pony expressu, bude ve 12.40 hodin vypraven speciální parní vlak z Osoblahy do Slezských Rudoltic.

Tam už budou jezdci Ponny expressu hřebelcovat své koně, aby byli připraveni vyrazit do Osoblahy i s poštovními zásilkami v sedlové brašně. Po půlhodinové přestávce vyrazí ze Slezských Rudoltic do Osoblahy jak parní lokomotiva, tak poštovní kurýři na koních. Dovezou poštu z Rudoltic do Osoblahy rychle a spolehlivě? To uvidíme po 14. hodině na osoblažském nádraží.

Akce Fajné léto s párou na Osoblažce je součástí projektu Technotrasa. Je to pomyslná trasa spojující nejzajímavější objekty technického rázu v Moravskoslezském kraji. Kdo se chce trasou vydat, čekají ho výlety do míst spojených s tradicí hornictví, hutnictví, železniční dopravy, automobilového průmyslu, s hasičskou technikou, pivovarnictvím, vojenskou i zemědělskou historií.