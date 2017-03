Eskymování v Krnově: do bazénu vstup jen s lodí

/FOTOGALERIE/ Ocitnout se v kajaku hlavou dolů pod hladinou není zase tak těžké. Co však má vodák udělat, aby se otočil a dostal se nad vodu?

Zatímco při běžném provozu by nikoho ani nenapadlo vzít si na bazén kajak nebo kánoi, v sobotu 4. března v krnovských lázních platilo opačné pravidlo: bez lodi do bazénu nelez.

Vodáci z Outdoor klubu Krnov zde pořádali krajské kolo Českého poháru v eskymování. Soutěž v eskymáckých obratech je atraktivní sport, který provází hlasité povzbuzování i emoce diváků.

JAK ZVLÁDNOUT OBRAT

Ti už vědí, že kajakářská disciplína K1 se pozná podle toho, že závodník má v ruce dvojpádlo, a v kategorii pro slalomové kánoe C1 platí, že závodník má v ruce jen jednopádlo.

„První půlku eskymáckého obratu, tedy směrem dolů, zvládnou všichni napoprvé. Směrem nahoru je to už podstatně horší. Pud sebezáchovy totiž člověka nutí vystrčit nad hladinu nejprve hlavu, aby se mohl co nejdřív nadechnout, ale to je špatně. Nejprve musí jít nahoru tělo a hlava až nakonec," prozradil podstatu eskymování jeden ze zkušených vodáků, podle kterého je při eskymáckém obratu nejdůležitější šikovně se opřít pádlem o hladinu a pak ve správný okamžik škubnout boky.

Pokud si vodáci toto umění eskymáckých obratů nacvičí v bazénu, určitě se jim to bude hodit při závodech na divoké vodě, kde závodník podle pravidel nesmí opustit loď. Když se převrátí, musí se co nejrychleji zase dostat na hladinu jen za pomoci pádla, aniž by si při tom zapojil nohy.

Eskymácký obrat byl původně především záchranný manévr, který je dnes základní dovedností každého sportovního vodáka.