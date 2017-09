Ekompilace v Krnově na náměstí spojí hudbu s odpady

Dva miliony korun ušetřili Krnované městu tím, že třídí odpad. Dnešní minifestival na náměstí, který spojuje hudbu a recyklační osvětu, ukáže další možnosti.

WohnoutFoto: DENÍK/Vajt Tilen

Novinky a návody na třídění odpadů? To samo o sobě asi není moc atraktivní. Ale ve spojení s hudbou? Jak to funguje, to uvidíme již v sobotu na Hlavním náměstí v Krnově, kde ve 14 hodin začíná minifestival Ekompilace.

O co jde? „Projekt Ekompilace probíhá již pátým rokem v různých městech České republiky. Ekompilace nabízí skvělé kapely a ekologický doprovodný program,“ vysvětlili organizátoři. Letos se začalo poslední srpnový den v Sokolově a Krnov, který se přidal poprvé, dnes tuto putovní šňůru uzavírá.

Akce je volně přístupná, vstupné se neplatí. V programu se vystřídají skupiny Thom Artway, Wohnout, All These Memories, El Brkas, Head Down, Homer Street, Megaphone a Nixon Lads.

Součástí akce je doprovodný program zaměřený na životní prostředí a třídění odpadu. „Od lektorů se dospělí i děti zábavnou formou dozví spoustu novinek o životním prostředí nebo si zasoutěží. Navíc každý z návštěvníků obdrží zdarma exkluzivní kompilační CD. A jelikož je to hudební festival, tak návštěvníky bude celou akcí provázet moderátorka Tereza Tobiášová, kterou znají diváci TV Óčko jako jednu z tváří pořadu Mixxxer show,“ uvedl za organizátory Martin Bodešínský z Městského informačního a kulturního střediska MIKS Krnov.

CD S PÍSNÍ HUDBA LÉČÍ

„Když byla městu Krnov nabídnuta možnost spolupořádat letošní Ekompilaci, shodli jsme se, že je to adekvátní náhrada zrušeného dubnového jarmarku ke Dni Země. Občané Krnova sice tříděním odpadu pomohli loni městu získat dva miliony korun, ale množství nevytříděných surovin ve svozových kontejnerech napovídá, že trocha osvěty navíc neuškodí,“ doplnil Bodešínský.

„Turné s Ekompilací jedeme podruhé. Projekt jsme v roce 2013 otvírali a rádi se vracíme, protože je to spojení užitečného se zábavným, což nás baví,” okomentovala svou účast v projektu kapela Wohnout. Ekompilace nabízí výběr mladých a progresivních hudebních skupin, které nahrály před turné kompilační CD. Je na něm také nový singl od skupiny Wohnout a trumpetisty Laca Decziho „Hudba léčí”.