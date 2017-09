Dráteníci na zámku

Do světa drátenictví zavede návštěvníky nová výstava na zámku v Bruntále, nazvaná Užité umění z drátů – Drátenictví minulé i současné.

Drátování. Dříve se jednalo o tradiční řemeslo, dnes je drátování považováno za uměleckou tvorbu. Ilustrační foto.Foto: VLP/ archiv

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 14. září od 17 hodin ve velké výstavní síni a bude spojena s ukázkami drátenictví.

Muzeum Bruntál pořádá výstavu ve spolupráci s Cechem česko-moravských uměleckých dráteníků, úvodní slovo pronese cechmistrová Hana Maříková. Výstava potrvá do 29. října, v září bude přístupná denně od 9 do 17 hodin, v říjnu denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin.

Na 7. října se připravuje drátenická tvůrčí dílna.