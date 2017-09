DOM si opět zahrál v Číně

Taneční skupina In Motion funguje v Bruntále již pátým rokem. Děti a mládež ve věku čtyři až osmnáct let trénuje Robin Valášek, který vystudoval taneční konzervatoř Ivo Váni Psoty v Praze. Na škole, kde strávil osm let, si stihl vyzkoušet spoustu rolí a divadel. Tancoval například na jevišti vinohradského divadla, ve Státní opeře v Praze nebo i na jevišti v Karlových Varech.