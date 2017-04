Dokoupila napadl majitel čtyřkolky kvůli focení

Ivo Dokoupil z Radimi jezdí do českých vesnic v rumunském Banátu jako zástupce organizace Člověk v tísni. Velikonoční služební cestu do Banátu poznamenal nepříjemný konflikt.

Ivo Dokoupil, krnovský fotograf a cestovatelFoto: archiv Ivo Dokoupila

Fotograf, ekolog a cestovatel Ivo Dokoupil z Radimi u Krnova systematicky dokumentuje život českých krajanů v rumunském Banátu. Současně odlehlým horským vesnicím pomáhá jako koordinátor organizace Člověk v tísni.

Protože si česká komunita, izolovaná v Rumunsku, udržela autentické lidové zvyky, vydává se Ivo Dokoupil do Rumunska pravidelně dokumentovat velikonoční tradice. Tentokrát ale velikonoční pondělí v krajanské vesnici Gerník poznamenal konflikt s majitelem čtyřkolky, kterému se fotografování nelíbilo.

Horské oblasti v Rumunsku si získávají pověst motorkářského ráje, protože se zde krása přírody často potkává s ignorováním dopravních předpisů.

VELIKONOČNÍ INCIDENT

Přibývá incidentů, kdy majitelé čtyřkolek a motorek nerespektují místní obyvatele, což jsou převážně starší, konzervativní a zbožní lidé. Tento nový fenomén chtěl zaznamenat Ivo Dokoupil, když fotografoval skupinu jezdců projíždějících velikonoční vesnicí.

Pro hluboce věřící obyvatele Gerníku jsou Velikonoce nejdůležitějším dnem v roce. Jeden ze čtyřkolkářů se kvůli fotografování pokusil před svědky udeřit Ivo Dokoupila pěstí do obličeje. Pak se zřejmě zalekl přítomných turistů svědků a z místa rychle odjel.

KONFLIKTY I POMOC

Ivo Dokoupil jako koordinátor Člověka v tísni v Banátu rozvíjí koncept šetrného cestovního ruchu, který co nejméně narušuje atmosféru v českých vesnicích.

„Turisté bydlí přímo u krajanů a stávají se tak součástí rodin. Vedeme je k pochopení unikátnosti místní kultury a k tomu, aby svým jednáním tuto unikátnost co nejméně narušovali. Bohužel se stále více množí incidenty s majiteli čtyřkolek a motorek, kteří na rozdíl od pěších turistů se mnohem častěji chovají výtržnicky," vysvětlil Ivo Dokoupil rozdílné koncepty cestovního ruchu.

„Když se třeba skupina patnácti těžce oblečených a zablácených čtyřkolkářů rozvaluje v místní hospůdce a pokřikuje na kolemjdoucí, tak máte pocit, že jsou to caballeros, co zde natáčí film „Sedm statečných". Neurvalé chování bez pokory k místním nepatří do konceptu šetrného cestovního ruchu a není ani přínosem pro české krajany," dodal Dokoupil na adresu motorkářů.

„S obyčejnými turisty nemáme žádné problémy. Jsou většinou pokorní a snaží se příliš nenarušovat prostředí vesnic. Jejich návštěva je pro nás přínosem, především finančním. Jsou však někteří majitelé čtyřkolek a motorek, kteří dělají potíže, ničí nám pole a vyvolávají konflikty," potvrdil Josef Bouda, předseda gernické pobočky Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku.

CESTOVKY LÁKAJÍ ČTYŘKOLKÁŘE

Podle Dokoupila čtyřkolkářské a motorkářské skupiny často zneužívají pohostinnosti krajanů a liknavosti rumunské policie i strážců Přírodního parku Železná vrata. Podle rumunských zákonů je jízda mimo vozovky zakázaná stejně jako u nás.

„Při přejezdech mezi vesnicemi často jezdí mimo cesty, aby si užili rádoby dobrodružství. Při tom ničí úrodu krajanů, poškozují louky, lesní porosty i místní potoky. V minulém roce došlo v přímo v Gerníku k vážnému zranění čtyřkolkáře po pádu ze svahu a rumunští lékaři měli velký problém ho zachránit," popisuje nový trend organizace Člověk v tísni s tím, že na ilegální jízdy ve volné přírodě lákají do Banátu i cestovní kanceláře, které zde organizují pobyt čtyřkolkářských skupin.