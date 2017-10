Do většiny zájmových kroužků se pořád dá zapsat

Na Bruntálsku je mnoho možností zájmových kroužků ve střediscích volného času i mimoškolního vzdělávání v základních uměleckých školách. Zorientovat se v možnostech a vybrat pro děti to pravé může být někdy složité. Kam dítě přihlásit, aby ho to bavilo? Je ještě v kroužcích místo? Jaká je jejich cena?

Těmito problémy si s ostatními rodiči musela poprvé projít i Denisa Janktová se svým pětiletým synem Adamem, pro kterého hledala vhodné vyžití.

Střediska volného času jsou většinou první variantou

Denisa začala nejdříve procházet nabídky středisek volného času (SVČ). Ta mají pro rodiče výhodu v tom, že nábory dětí do kroužků u nich začínají až po začátku školního roku. Podle ředitelky SVČ v Rýmařově Marcely Pavlové jsou už úplně zaplněny kroužky badmintonu, počítačových her a některá oddělení taneční skupiny Move2you.

„Máme předem danou kapacitu, a když se naplní, tak už děti nepřijímáme, ale pokud je poptávka velká, tak na ni reagujeme přidáním dalších skupin. Do kroužku horolezectví se například přihlásilo 20 dětí do těch mladších a 25 do těch starších, takže tyto kroužky třeba rozdělujeme na menší skupiny,“ uvedla Pavlová.

Co se týče nabídky kroužků, rýmařovské SVČ sází na stálou nabídku, o které ví, že se každoročně naplňuje. Ta zahrnuje kromě sportovních také taneční, hudební a umělecké kroužky. „Už delší dobu řešíme, že bychom rádi rozšířili nabídku, ale chybí nám noví externí pracovníci, kteří by chtěli pracovat s dětmi,“ upřesnila Pavlová důvody nabídky kroužků.

Letos je tak jediným novým kroužkem sebeobrana, kterou SVČ do nabídky přidalo v květnu minulého roku.

Střediska volného času nabízí ve většině kroužků možnost prvních návštěv zdarma, aby si děti mohly vyzkoušet, zda je bude daný kroužek bavit. „Děti můžou u nás kroužky navštěvovat první měsíc zdarma a pak se rozhodnout, jestli chtějí chodit nebo ne,“ představila Pavlová možnosti pro rozhodnutí dětí.

Ty se pak mohou do kroužků přihlásit vždy na začátku školního roku nebo v pololetí.

Alternativou mohou být i knihovny

Kromě klasického půjčování knih nabízejí knihovny na Bruntálsku i možnost posezení, hraní her a trávení času s ostatními dětmi. V bruntálské knihovně je možné hrát stolní hry či skládat puzzle. V Rýmařově mají děti i možnost hraní počítačových her.

Registrace do knihoven je možná celoročně a trvá zpravidla jeden rok. V Bruntále připravili pro začínající čtenáře možnost registrace zdarma. Děti z prvních tříd se tak mohou bezplatně stát členy knihovny až do konce října. Podle knihovnice Moniky Foltinové díky tomu zájem dětí o zápis do knihovny během září významně vzrostl.

„Nad knihovnou jako možností pro trávení volného času jsem neuvažovala, i když Adam má knížky velmi rád,“ prozradila Denisa Janktová. „Registraci do knihovny určitě zvážíme,“ uzavřela.

A kolik to bude stát?Střediska volného času

Bruntál: 100 – 1000 Kč/pol.

Rýmařov: 300 – 1000 Kč/šk. rok



Knihovny

Bruntál: 40 Kč/rok

Rýmařov: 50 Kč/rok

V Bruntále se mohou děti přihlašovat během celého roku

Do zájmových kroužků v bruntálském středisku mohou rodiče přihlašovat své děti celoročně, nicméně SVČ radí přihlásit děti co nejdříve.

„Doporučujeme pro přihlášení dětí vždy začátek školního roku nebo pololetí, jelikož u nás není možnost krácení zápisného. Kdyby se děti přihlásily v listopadu, rodiče budou platit stejnou cenu, jako kdyby se přihlásily v září,“ upřesnil možnosti zápisu David Klaus, zástupce ředitelky bruntálského SVČ.

V Bruntále se na rozdíl od Rýmařova letos rozjíždí řada nových kroužků. „Nově zařazujeme badminton, volejbal, kroužek Kutil a ještě některé hudební kroužky jako ukulele či boomwhackers. O ty v tuhle dobu není úplně velký zájem.

Proto bychom o nich chtěli na začátku října ještě nově a lépe informovat rodiče, aby lépe porozuměli obsahu kroužků,“ upřesnila situaci ředitelka SVČ Bruntál Jana Franková. Boomwhackers je speciální perkusní nástroj vydávající různé tóny.

Dalšími, nově otevíranými kroužky, které cílí na menší děti, jsou angličtina, kroužek Poznáváme písmenka a DYS kroužek, jenž je určen pro děti se specifickými poruchami učení.

Kromě novinek nabízí bruntálské SVČ také stálou nabídku, která se každoročně velmi rychle zaplní. „V tuto chvíli už máme zaplněné NERF kroužky, většinu chovatelských, kroužky kytary a street dance,“ upozornila Franková. Zároveň však dodala, že je stejně jako v Rýmařově možnost při velkém zájmu kroužek rozdělit na více skupin.

Denisa Janktová měla s nabídkami středisek volného času ale problém v tom, že pro pětileté dítě nenabízí takové množství kroužků jako pro starší děti. „Chtěli jsme pro syna vybrat něco sportovnějšího, ale v nabídce rýmařovského SVČ jsme pro nejmenší našli akorát tancování, které by ho asi nebavilo,“ vysvětlila Janktová.

Nakonec po několika týdnech hledání narazila na internetu na školu plavání, která se pořádá na plaveckém bazéně v Břidličné. Během hledání uvažovala také o základní umělecké škole. „Nad zuškami jsme přemýšleli taky, ale nepohlídali jsme přijímací zkoušky, které byly už v červnu, a propásli je, takže jsme to nechali být,“ uvedla Denisa Janktová.

Na základní umělecké školy s přijímačkami

Přihlašování na základní umělecké školy (ZUŠ) dnes probíhá jinak. Kvůli pevně daným kapacitám a vysoké poptávce přešla před několika lety rýmařovská základní umělecká škola k zavedení talentových zkoušek, podle nichž si vybírá děti, které přijme. Obdobně je tomu i na Základní umělecké škole v Bruntále a na jejích pobočkách ve Vrbně pod Pradědem, Horním Benešově a Dvorcích.

Přijímací zkoušky pro děti od pěti let výš většinou probíhají na začátku června předešlého školního roku a podle ředitelů zdejších uměleckých škol je zájem vždy vysoký. „Už v červnu po talentových zkouškách jsme měli plné stavy, zhruba 612 dětí, na začátku září jsme zjistili, že asi deset dětí nenastoupilo, tak jsme udělali dodatečné přijímací zkoušky a stavy se rychle doplnily,“ uvedla ředitelka bruntálské základní umělecké školy Jiřina Krystýnková.

Dostat se na ZUŠ Bruntál ale není úplně nemožné. Podle ředitelky je při včasném přihlášení ještě několik málo míst na pobočce ve Dvorcích ve výtvarném oboru, který je podle ní u dětí oblíbenější než hudební.

Bruntálská základní umělecká škola se specializuje na dva obory, a to hudební, v němž poskytuje vzdělání na celé řadě nástrojů, a výtvarný. Rýmařovská základní umělecká škola se kromě hudby a výtvarného umění věnuje i tanci a divadlu.

Ředitel Jiří Taufer se ohledně plných kapacit po červnových přijímacích zkouškách vyjádřil podobně jako Krystýnková. Na začátku září se však rozhodlo nenastoupit mnohem více dětí než v Bruntále. „V tuhle chvíli by se děti mohly ještě přihlásit do všech oborů, ale čím dříve tak učiní, tím líp,“ upřesnil informace ředitel rýmařovské ZUŠ Jiří Taufer.

„Nevěděla jsem, že je možné ještě zkusit přihlášení do zušek. Možná bychom mohli najít nějaký nástroj, na který by Adama bavilo hrát,“ uvedla Denisa Janktová.

Základní umělecké školy - ceny za kroužek hudební obor výtvarný obor taneční obor divadelní obor Bruntál 240 kč/měsíc 230 kč/měsíc - - Vrbno 220 kč/měsíc 170 kč/měsíc - - Dvorce 220 kč/měsíc 170 kč/měsíc - - Horní Benešov 220 kč/měsíc 170 kč/měsíc - - Rýmařov 1500 kč/pololetí 1250 kč/pololetí 1000 kč/pololetí 750 kč/pololetí

