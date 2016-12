Do správného betléma patří vidle

Vzhledem k tomu, že k narození Ježíše došlo ve chlévě na seně, není pochyb, že součástí této slavné betlémské scény byly také vidle. Upozornil na to zakladatel lichnovského Muzea vidlí Jan Gemela, který hledá vidle v lidových betlémech.

Postava vidláka nesmí chybět ani na Valašském betlému. Jeho autor řezbář Alois Zádrapa z Lidečka v něm zachytil typické venkovské práce.Foto: DENÍK / Iveta Barabášová

„Do každého chléva patří vidle. Zda je tam někdo mohl donést i jako dar Ježíškovi, historické prameny mlčí.

Betlém s vidlemi jsem poprvé našel v roce 2012 při svém vidletu do Španělska. Tvůrce betlému v Córdobě k jesličkám umístil raději hned dvoje. Byly to dřevěné vidle samorostky," uvedl Gemela s tím, že pokud by někdo chtěl doplnit svůj betlém vidlemi nebo vidlákem, lze si je objednat v jednom českém e-shopu v různých velikostech.