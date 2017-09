Do školy nepůjdou prvního, ale až čtvrtého září

Bruntálsko - Protože 1. září připadá na pátek, užijí si děti tento den ještě doma. Učitelé už mají přípravný týden a pilně se na žáky chystají.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Ve všech základních i středních školách začíná školní rok 2017/2018 v pondělí 4. září. Někde už ale mají žáci v tomto týdnu možnost navštěvovat školní družinu. „Činnost školní družiny jsme obnovili v pondělí 28. srpna. O přihlášené děti se postarají paní vychovatelky, a to v době od 7 do 15 hodin,“ uvedla ředitelka základní školy Město Albrechtice Regína Hajná. Jedná se ale spíše o ojedinělou vstřícnost. Většina družin zahajuje provoz až 4. září.

Pokud nepůjdou děti v pondělí 4. září do družiny nebo nezajdou někam s kamarády, budou zřejmě doma brzy. Tento den totiž proběhne ve většině škol jen slavností zahájení.

„Ano, v pondělí bude jen krátké slavnostní zahájení, úterý a středa 5. a 6. září jsou vyhrazeny pro vydávání učebnic a třídnické práce. Pravidelné vyučování podle rozvrhu bude ve všech třídách naší školy zahájeno ve čtvrtek 7. září,“ doplnila Regína Hajná.

DO ŠKOLY AŽ V DEVĚT

V základní škole Jindřichov zvou na společné slavnostní zahájení rodiče i prarodiče, a aby šok z ranního vstávání nebyl první den tak velký, začne se až v 9 hodin. Slavnostní zahájení připravují také v Základní škole Krnov, Smetanův okruh.

„Jako každoročně se první den přivítáme, a to od 8 do 9 hodin. Není nutné si s sebou brát žádné školní věci ani přezůvky. Od 9 do 15 hodin bude v provozu školní družina,“ informoval ředitel krnovské školy Petr Juřina.

Nejvíce si první školní den nejspíše užijí prvňáčci, nedočkaví z toho, co je čeká.

DESET PRVNÍCH TŘÍD

Ve čtyřech krnovských základních školách se otevírá 10 prvních tříd. „Tři v ZŠ Janáčkovo náměstí a ZŠ Žižkova, dvě v ZŠ Smetanův okruh a ZŠ Dvořákův okruh,“ uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová s tím, že přesný počet nastupujících žáků budou ředitelé škol hlásit až po nástupu dětí do školy.

„Město Krnov připravilo letos pro prvňáčky drobný praktický dárek reflexní přívěsek na aktovku a barevnou samonavíjecí reflexní pásku. Pedagogové děti poučí, aby bezpečnostní prvky využívaly zejména na podzim a v zimě, kdy se snižuje viditelnost v dopravě,“ doplnila mluvčí Círová.

Co by měli rodiče řešit už v tomto týdnu? Na nákup pomůcek je dost času příští týden, pokud ale chcete, aby dítě mohlo chodit hned od pondělí na obědy, je nutné se přihlásit již nyní. „Osvědčilo se nám vyřizování stravného předem, rodiče nových strávníků mohli již v průběhu prázdnin zasílat vyplněné přihlášky. V tomto týdnu se v dopoledních hodinách již prodávají čipy,“ uvedla Jiřina Běhalová vedoucí jídelny ZŠ Jesenická Bruntál. Jedná se o jídelnu, kde vychází vstříc žákům s bezlepkovou a bezlaktózovou dietou.

A na jaká volna se děti mohou letos těšit? Hned ve čtvrtek 28. září přeruší pravidelný režim státní svátek Den české státnosti. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. a pátek 27. října. Státní svátek Den vzniku samostatného Československého státu připadá bohužel na sobotu. Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince a končí v úterý 2. ledna 2018, do školy se nastupuje ve středu 3. ledna. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna a v pátek 2. února si děti i učitelé užijí jednodenní pololetní prázdniny. Jarní prázdniny budou v okrese Bruntál od 26. února do 4. března. Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek 29. března, následuje státní svátek Velký pátek. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

GABRIELA MATHIASOVÁ