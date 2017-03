Do nitra přehrady

Nahlédnout do útrob přehrady Slezská Harta a do dalších běžně nepřístupných míst mají zájemci šanci tuto sobotu 25. března od 9 do 15 hodin, poslední vstup je ve 14.30.

dnes 06:00 SDÍLEJ:

Slezská Harta.Foto: Miluše Kašná

U příležitosti Světového dne vody se zde koná den otevřených dveří. Lidé se dostanou do odběrné věže u hráze, sejdou si dlouhé schody okolo skluzu, nahlédnou do elektrárny pod hrází a prohlédnou si injekční štolu. Provádět po těchto místech budou pracovníci Povodí Odry, kteří podají veškeré informace o přehradě.

Autor: Dalibor Otáhal