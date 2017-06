Do lesa vstup zakázán

Kvůli těžbě dřeva a pohybu lesní techniky je zakázán vstup do lesů u Bruntálu.

Ilustrační fotoFoto: Karel Dvořák

Zákaz vstupu do lesa v obvodu lesních úseků Dětřichovice a Skrbovice, v částech kastrálních území obcí Skrbovice, Nové Heřminovy, Bruntál-město, Oborná, Dětřichovice a Staré Město, vydal na základě tzv. lesního zákona Vojenský lesní úřad se sídlem v Praze.

Zákaz vstupu je platný do 10. srpna tohoto roku v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů. V uvedených lesních úsecích totiž probíhá intenzivní kalamitní těžba souší, je zde zvýšený pohyb těžké lesní techniky a z uvedených důvodů zde hrozí velké nebezpečí úrazů.

Situace je ale poněkud složitější, než by se mohlo na první pohled zdát.

Například v katastrálním území Skrbovic, které jsou součástí obce Široká Niva, mají své lesy i další drobní vlastníci, včetně obce. Ta však zákaz vstupu do obecních lesů vydat nehodlá. „Proti zákazu se odvolávat nebudeme, ale ani se k němu nepřipojíme, i když tam máme několik drobnějších lesních úseků.

O zákazu vstupu do lesa musí být totiž lidé podle lesního zákona informovaní na vyvěšených cedulkách. Nedokážu si ale představit, jak bychom to označovali a hlídali, to opravdu není v našich silách," vysvětlila starostka Široké Nivy Alena Mátéová.

Pozemky jednotlivých vlastníků lesů by se musely navíc nechat znovu zaměřit a označit. V současnosti není možné bez podrobné mapy určit, jestli se člověk nachází v lese se zákazem vstupu nebo mimo něj.

Zákaz vstupu do lesa vydal Vojenský lesní úřad poprvé v loňském roce. Není vyloučené, že ten letošní, který skončí 10. srpna, prodlouží. Lesníkům se totiž přes mimořádné úsilí nedaří potlačit kůrovcovou kalamitu, kterou označují za největší v dosavadní historii.

Ladislav Olejníček