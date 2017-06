Do Krnova se vrátila socha Madony z Dachau

Moravskoslezští táborníci z Bruntálu pořádají již sedmadvacátý ročník letního stanového tábora ve Vísce u Jevíčka. Tábor se koná v termínu od 30. července do 11. srpna a je určen dětem a mládeži od 6 do 18 let, které letos čeká nová celotáborová hra Cesta kolem světa. Přihlášky se uzavírají už 30. června.