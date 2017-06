Deskohraní v krnovské knihovně

Krnovští knihovníci opět připravili oblíbenou Noc deskových her.

Ilustrační foto.Foto: archiv

Brány knihovny se všem malým i velkým hráčům deskovek otevřou v pátek 23. června v 18.30 hodin.

„Hrát budeme ostatně jako vždy od západu do východu slunce. Připravena je řada her jak pro děti, tak i pro dospělé. Některé jsou dobrodružné, jiné zase dramatické, další jsou třeba kreativní a rozhodně se najde i nějaká ta vtipná. Ať tak či onak, zábavné jsou všechny," uvedl Jakub Mruz. „Pokud samozřejmě máte hru, kterou si chcete zahrát, vůbec se nebojte vzít ji mezi nás. Rádi se seznámíme s něčím novým," dodal.

Děti mladší 15 let si musí rodiče vyzvednout do půlnoci, ostatní zůstávají do rána.

Gabriela Mathiasová