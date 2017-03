Den zdraví v Bruntále

Ve středu se v Bruntále koná malý Den zdraví. Na náměstí Míru zdarma preventivně vyšetří zrak, změří tlak a poradí ohledně zdraví.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Odborníci také lidem doporučí, s čím se mohou obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. Ty v průměru každému občanovi zaplatí za rok zdravotní péči za více než 20 tisíc korun.

V Bruntále se ve středu zájemci mohou dočkat nejen preventivního vyšetření ale mohou se dozvědět také něco o službách zdravotních pojišťoven, na které mají právo. Odborníci budou lidem k dispozici od 10 do 17 hodin.

Lidé si často neuvědomují, jaké všechny služby jim může jejich zdravotní pojišťovna poskytnout. Vedle toho hlavního tedy proplácení zdravotní péče to je řada zdravotních benefitů, ale například také pomoc s hledáním specialisty s volnou kapacitou nebo třeba snadná komunikace přes internet, aniž by klient musel s každou drobností osobně chodit do pobočky.