Den učitelů: ocenili krnovské pedagogy

U příležitosti Dne učitelů byli v obřadní síni krnovské radnice oceněni pedagogogové, kteří mohou jít ostatním příkladem.Foto: archiv

Starostka Krnova Jana Koukolová Petrová a místostarosta Michal Brunclík poděkovali oceněným pedagogům a současně vyjádřili politování, že Viktor Vondra, Zdeněk Obruča a Svatava Zeniuková, které nominovalo město Krnov, se ze zdravotních důvodů nemohli slavnosti zúčastnit.

Připomeňme si oceněné krnovské pedagogy.

Radka Zivčáková (MŠ Jiráskova)

vede klub nadaných dětí a spolupracuje s Mensou ČR při Univerzitě Palackého v Olomouci. Její smysl pro humor a laskavost jsou odzbrojující a dokáží ho ocenit děti, rodiče i kolegyně.

Jarmila Holubová (MŠ Slunečnice)

dlouhá léta pracovala ve školce v Lichnově. V Krnovské MŠ Slunečnice pracuje od roku 2009. Je zástupkyní ředitelky na pracovišti Bruntálská. S kolegyní vede školní hudební uskupení Zvoneček. Radost jí přináší jak pohyb a sport, netradiční hudební aktivity, tak také její malý bílý chlupatý poklad pejsek Jamie. Nyní se připravuje na roli babičky.

Andrea Dorazilová (MŠ Svatováclavská)

se zapojila do výtvarného kroužku, ve kterém uplatnila svou kreativitu. Interiéru mateřské školy vdechla svou vizi. Může se pochlubit realizací dvou mezinárodních projektů s polskou mateřskou školou. První se jmenuje „Tvoření a tradice, společně překročíme hranice" a druhý „Kamarádi bez hranic, domluvme se společně".

Bronislava Šobrová (MŠ Žižkova)

svou školu představuje články v tisku a vede i školní kroniku. Estetický cit uplatňuje při vedení výtvarného kroužku, do kterého, k velké radosti dětí, zapojuje i jejich rodiče. Jejím velkým koníčkem je péče o školní zahradu.

Milada Kubínová (MŠ náměstí Míru)

se právě dožívá životního jubilea 60 let. Svou dráhu učitelky mateřské školy nastoupila před 40 lety. Její práce s dětmi započala ve vesnické mateřské škole ve Svobodných Heřmanicích, později pracovala v krnovských školkách v ulici Zápotockého a na Říčním okruhu. Ve výtvarných soutěžích s dětmi získala řadu ocenění. Její výtvarné práce zdobí školu již mnoho let.

Dagmar Haraštová (ZŠ Smetanův okruh)

začala učit na alokovaném pracovišti v Chářovské ulici, pak na Smetanově okruhu. Svým klidným, až „maminkovským" přístupem k dětem, si získala srdce nejen žáků, ale i jejich rodičů. Ve volném čase se věnuje práci na zahrádce a své rodině, má dva syny.

Dušana Fučíková (ZŠ Dvořákův okruh)

nastoupila do školství v roce 1979 jako vychovatelka v ZŠ v Břidličné, poté přestoupila do Prahy. Do roku 1996 učila na zvláštní škole ve Městě Albrechticích a poté přešla do Krnova. Pracovala jako učitelka i koordinátorka vzdělávacího programu. Má dvě dcery, svůj volný čas věnuje zahrádce i sportu.

Věra Hamalová (ZŠ Dvořákův okruh)

vystudovala strojní průmyslovku ve Zlíně, kde nastoupila na místo učitelky v dílnách. Při práci studovala Vysoké učení technické v Brně obor strojařina. Pedagogickou profesi vykonávala ve zdravotní škole v Mostě a na stavebním učilišti v Ústí nad Labem. V roce 1969 se s rodinou přestěhovala do Krnova, kde působila až do důchodu: vštěpovala žákům základy matematiky a fyziky. Ráda luští křížovky a pracuje na zahrádce.

Alena Rieglová (ZŠ Žižkova)

nastoupila v MŠ Radim, dál působila jako učitelka v MŠ v Krnově. Také svůj vztah ke sportu předává dalším generacím.

Ljuba Přibylová (Gymnázium Krnov)

organizuje školní matematické a zeměpisné soutěže, olympiády, Matematického klokana, Pythagoriádu i PišQorky. Pod jejím vedením žáci bodovali v celorepublikových soutěžích Logická olympiáda, PišQorky nebo Náboj. Je tvůrcem webových stránek předmětu matematika na Gymnáziu Krnov.

Šárka Crháková (SPgŠ a SZŠ Krnov)

v letech 1997-2005 vedla SZŠ Krnov a po jejím spojení se SPgŠ Krnov se stala zástupkyní ředitele spojené školy. Zajišťuje spolupráci se zaměstnavateli (nemocnicí, mateřskými školami, základními školami, domovy pro seniory) na praxi žáků. Podílela se na akcích zaměřených na poskytování první pomoci.

Lenka Juříčková (MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie)

má skvělé organizační schopnosti, což je vidět v nespočtu školních akcí pro děti i rodiče. Například oslavy narozenin dětí z družiny nebo tvořivé dílny.

Pavlin Panayotov (ZUŠ Krnov)

absolvoval konzervatoř i Akademii múzických umění v v Bulharsku. Už v době studií byl laureátem řady soutěží. Ve Zlaté knize Akademie múzických umění v Sofii je zapsán jako nejlepší student desetiletí. Touha po poznání ho přivádí na Akademii múzických umění v Tunisu. Koncertuje v Bulharsku, Řecku, Polsku, Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku, Japonsku, Tunisku. Láska k umění ho v roce 2010 zavedla do Slezského divadla v Opavě. Jedním z projektů je nové CD s názvem „Dechy u Ducha", vydané k 70. výročí založení ZUŠ Krnov.

Marie Veliká (ZUŠ s. r. o.)

je známá zpěvačka i vynikající učitelka hudebního oboru. Vedle svého pedagogického působení se dlouhodobě věnuje zpívání s několika kapelami. Zkušenosti ze sólového i sborového zpěvu předává již jedenáct let svým žákům.

Viktor Vondra

se narodil v roce 1927. Učil na pedagogické škole (SPgŠ Krnov) češtinu a hudební nauku. Jeho heslem bylo: „Zdvořilost i kočku těší, vlídnost zmůže i hádky". Žáci ho měli rádi, dostával od nich dopisy ještě dlouho po svém odchodu do důchodu. Měl na starosti školní knihovnu a pracoval jako pokladník ve sdružení Cesta světla, které pořádalo filosofické semináře.

Zdeněk Obruča

nastoupil jako učitel v Opavě, tři roky působil ve Štěpánkovicích. V Krnově začal učit v roce 1980. Nejprve na ZŠ Smetanův okruh, pak na ZŠ Žižkova. Učil fyziku, základy techniky a tělesnou výchovu. Také se věnoval sportu. Byl jmenován zástupcem ředitele školy a pak získal místo ředitele ZŠ Žižkova. Zaujal podporu inkluzivního vzdělávání i partnerstvím pro Evropské centrum jazykových zkoušek.

Svatava Zeniuková

se narodila v roce 1924. Pracovala v Základní škole na Janáčkově náměstí v letech 1969-1987. Do výuky přírodopisu vnesla spoustu nápadů. Důraz kladla na spolupráci s rodiči. Věnovala se dětem i mimo vyučování, vedla například kroužek šití. Žáci pak své výrobky předváděli na módních přehlídkách rodičům. Byla výraznou pedagogickou osobností své generace. Dodnes na ni žáci vzpomínají na třídních srazech a navštěvují v Domově pro seniory.