Děd Praděd dorazí na lyžařský karneval v Karlově

Děd Praděd se na lyžařském karnevalu v Karlově pod Pradědem představí v novém kostýmu.

Jedna ze soch děda Praděda, kterou vyřezal Jiří Halouzka, stojí i v Karlově pod Pradědem. Jak vypadá její autor v Pradědově kostýmu, to se mohou lidé podívat v sobotu v nedalekém Ski centru Pawlin.Foto: DENÍK / Dalibor Otáhal

Lyžařský karneval, kde nebude chybět ani bájná postava ducha jesenických hor děda Praděda, se chystá ve Ski centru Pawlin. Masky na lyžích se zde budou po sjezdovce prohánět v sobotu 11. února od 10 hodin. Společná jízda s dědem Pradědem je naplánována na odpoledne, ve 14 hodin dorazí Praděd i se svou družinou a dojde na vyhlášení nejlepších masek.

Po celou dobu akce je Ski centrum Pawlín pro veřejnost v provozu, lyžaři nebudou nijak omezeni.

V roli děda Praděda se představí opět Jiří Halouzka z Jiříkova, řezbář, který už řadu soch děda Praděda vyřezal. „Já už tam jezdím na karneval několikátý rok. Dřív jsme dávali kostým děda Praděda dohromady z půjčených věcí, ale tento rok se Praděd představí tak, jak má vypadat," slíbil řezbář Jiří Halouzka.

On sám při své řezbářské práci na sochách děda Praděda vychází z podoby, jakou měl Praděd na sto let starém dřevěném obraze, který kdysi stával v kamenné rozhledně na Pradědu. „Vycházím také ze starých kronik a spolupracoval jsem s ředitelkou Muzea v Bruntále, která mi pomohla vše dohledat," dodal řezbář.

Pradědové od něj vypadají všichni podobně, mají havířskou čapku s bílou chocholkou, hnědý plášť, v levé ruce zlaté havířské kladívko a v pravé hůl. „Byl to havíř, který našel zlato a pak pomáhal lidem," shrnul svou představu o zrodu podoby Praděda řezbář Halouzka.

Také při výrobě kostýmu chtěl být Halouzka co nejvíc autentický a přiblížit se starému vzoru snad každičkým detailem. „To bylo asi to nejsložitější. Myslel jsem, že stačí přijít do obchodu a nakoupit látky. Obešel jsem kdejaký obchod v kraji, ale pořádné látky jsem nemohl najít. Buď byly potištěné vzory nebo byly průsvitné.

Nakonec mi pomohl v Rýmařově pan Polách, který šije potahy na nábytek, díky jeho zásobám jsem získal kvalitní látku," vyprávěl Halouzka.

„Kostým mi pak šila půl roku švadlena, ochotná duše, v obci za Horním Benešovem," dodal Halouzka. Podle něj má být šat děda Praděda posázen zlatem a drahokamy. „Podařilo se nám sehnat sklíčka, která se tomu blíží, šli jsme skutečně do podrobností," ujistil Halouzka.

Halouzka v novém kostýmu Praděda na karnevalu v Karlově nepojede na lyžích, ale na sněžném skútru. Lyžařský karlovský karneval ve Ski centru Pawlin se koná už po patnácté.