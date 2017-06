Cyklobusy už zase míří do Jeseníků

Příznivcům horské cyklistiky začíná sezona. O víkendu poprvé vyrazily tři sezonní cyklobusové linky pod vrcholky Jeseníků. Jedná se o nasazení autobusů, které mohou na speciálním přívěsu najednou převážet až pětatřicet jízdních kol.

Ilustrační foto. Foto: Dagmar Palátková

A jaká jsou pravidla pro přepravu stále oblíbenějších elektrokol? „Standardně je přepravujeme, ale pokud má elektrokolo odejímatelnou baterii, pak je cestující povinen tuto baterii z kola před přepravou na cyklopřívěsu sundat," uvedl tiskový mluvčí společnosti Arriva Roman Herden.

Cyklobusy letos propojí Olomouc, Krnov a Šumperk s horskými středisky Malou Morávkou a Ovčárnou. Zároveň společnost provozuje pravidelný celoroční turistbus z Olomouce, který jezdí o víkendech a svátcích až na Ovčárnu. Pěší turisté i cyklisté budou mít přes léto přímé spojení pod nejvyšší vrchol Jeseníků, Praděd.

Cyklobusy z Olomouce, Šumperka a Krnova budou jezdit o víkendech a svátcích až do 10. září. Linka z Krnova o prázdninách ještě rozšíří svůj provoz. Bude jezdit od 1. července do 3. září do Jeseníků každý den. Z Hvězdy na Ovčárnu je zajištěn od 17. června do 10. září o všech víkendech a státních svátcích vývoz kol cyklobusem pětkrát za den. Jezdí v hodinových intervalech od 10 do 15 hodin.

„Cena jízdného se oproti loňsku zvyšuje zhruba o patnáct procent, za kolo se platí 15 korun jako příplatek navíc k běžnému jízdnému. U elektrokola je příplatek pětadvacet korun," řekl Roman Herden.

Letním výletům budou přát i turistbusy z Ostravy a Olomouce. Turistbus z Ostravy je v provozu o víkendech a svátcích od června do října. „Letos vyráží cyklobusy už do třinácté sezony. Vzrůstající počty přepravených turistů i jízdních kol dokazují, že je o tuto přepravu zájem," řekla ředitelka Arrivy Morava Pavla Struhalová.

Během jízdy překonávají autobusy výškový rozdíl několika set metrů. Největší převýšení na cestě z Olomouce dokonce přesahuje tisíc metrů.