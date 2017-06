Cvičení a prolézačky na kopci pod rozhlednou?

Město Albrechtice hodlá zatraktivnit Hraniční vrch s rozhlednou. Projekt má své zastánce i kritiky.

Rozhledna na Hraničním vrchu. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Gabriela Mathiasová

Na Hraničním vrchu, přímo na česko-polské hranici, před šesti lety vznikla rozhledna propojením dvou vyřazených telekomunikačních věží. Její silueta se stala známou dominantou Albrechticka.

Protože stojí v lese na kopci, kam žádná silnice nevede, vyžaduje její návštěva určitou námahu. Budou mít výletníci dost sil, aby si před výstupem na rozhlednu ještě zacvičili? Budou děti po zážitcích z pětadvacetimetrové rozhledny ještě toužit po prolézačkách?

„Požádali jsme o dotaci na herní prvky pro děti i dospělé. Mělo by tam vzniknout workoutové hřiště s hrazdami pro dospělé a herní prvky a prolézačky pro děti. Navíc od začátku lesa až k rozhledně bude mobiliář jako odpadkové koše, stojany na kola a sedačky. Budou tam i jednoduché posilovací stroje, o které je v dnešní době dost zájem," představil záměr zastupitelům starosta Luděk Volek.

Zastupitel Mikuláš Galuszka má obavy, zda v tomto případě jde o smysluplně využitou dotaci. „Takové vybavení by mělo smysl někde v parku. Že by si chtěl ještě zacvičit pod rozhlednou někdo, kdo ten kopec vyjde nebo vyjede na kole? Také jiné obce si pořizují takové prvky, ale někam do centra, třeba k dětskému hřišti, kde to bude využíváno.

Nikdy to nedávají mimo obec, kde o využívání nebudou mít přehled. Na mě to působí dojmem, že jen za každou cenu chceme utratit dotaci," uvedl skepticky zastupitel Galuszka s tím, že místní tuto investici využijí minimálně a spíš se na ní vyřádí vandalové než rodiny s dětmi na výletě.

Starosta zastupitele upozornil, že obec počítá se stoprocentní dotací, která se nevztahuje na herní prvky do parku nebo do centra, ale výhradně na lokality, které mají funkci lesa.

„Bude to hlídat a udržovat obec, podobně jako třeba nedávno vybudovanou cestu ke Krtečkově studánce. Podle mě je rozhledna hodně navštěvované místo, takže využito to bude. Když chtějí vandalové něco ničit, tak jim v tom nezabráníme, ať už je to hřiště kdekoliv," reagoval starosta s tím, že většina prvků bude vyrobena z akátového dřeva a nerezu.