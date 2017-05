Čtyři kostely se otevřely pro veřejnost

Zájemci se mohou podívat do čtyř kostelů na Krnovsku i mimo bohoslužby. Kostely na Cvilíně, v Kostelci, v Krnově a v Hrozové jsou atraktivní nejen pro věřící, ale i pro turisty.

Výhled z věže kostela sv. Martina na Krnov je úchvatný. Původně věž fungovala také jako protipožární hláska, takže turisté mohou navštívit také miniaturní byt věžníka.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Možná už se vám někdy stalo, že jste šli třeba kolem nějakého architektonicky zajímavě řešeného kostela a chtěli se podívat dovnitř. Měli jste ale smůlu, protože kostely bývaly otevřeny pouze během mše. Nyní se situace mění. Ostravsko opavská diecéze totiž oficiálně spustila projekt s názvem Otevřené chrámy.

PROJEKT OTEVŘENÉ CHRÁMY STARTUJE

Hlavní myšlenka je jednoduchá zpřístupnit chrámy veřejnosti i jindy než jen při bohoslužbách. Díky krajské dotaci se otevře od května do října na šest dnů v týdnu také poutní chrám Sedmibolestné Panny Marie na Cvilíně a farní Kostel sv. Martina v Krnově, který je vyhlášený především díky výstupům na věž.

Uvnitř věže je ukrytý miniaturní byt věžníka, a také pohled na krnovské náměstí stojí za zdolání příkrého schodiště uvnitř kostelní věže.

Unikátní zrestaurované středověké malby lze díky projektu obdivovat v Kostele sv. Benedikta v Krnově Kostelci i v Kostele sv. Michaela v Hrozové na Osoblažsku. Také tyto fresky, které patří k nejstarším a k nejlépe dochovaným v celém kraji, se otevřou díky projektu Otevřené chrámy.

Krajskou dotaci využije Biskupství ostravsko-opavské především na financování průvodců v kostelech a propagaci projektu. Provozní náklady budou biskupství a farnosti platit ze svého.

„Chrámy a kostely jsme do projektu vybírali tak, aby v největších městech kraje byl celoročně otevřen alespoň jeden kostel. Aby byly v letní sezóně a o víkendech otevřeny nejvýznamnější poutní chrámy a historicky pozoruhodné a turisticky atraktivní kostely," vysvětlil projektový manažer Biskupství ostravsko-opavského Miroslav Přikryl.

Otevřou se kostely v Ostravě, Opavě, Karviné, Havířově a Frýdku-Místku.

„Mezi turisticky atraktivní kostely řadíme kostely na místech s velkou koncentrací návštěvníků, například Štramberk a Hukvaldy. Také dřevěné kostely, kostely se zpřístupněnou kostelní věží, třeba kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku, Kostel sv. Martina v Krnově, kostel sv. Hedviky v Opavě, a kostely s unikátními restaurovanými středověkými malbami, jako jsou Kostel sv. Benedikta v Krnově Kostelci a Kostel sv. Michaela v Hrozové," vyjmenoval Miroslav Přikryl.

Kostely budou návštěvníkům otevřeny bezplatně, bez vstupného.

PRŮVODCI PROŠLI TAKÉ ŠKOLENÍM POLICISTŮ

„Odbornost průvodců byla zajištěna školením, kde byli například seznámeni se zásadami průvodcovské činnosti s tím, co je to církevní turistika. Policie České republiky jim přednesla zásady a způsoby chování při neočekávaných situacích.

Pokud není na stránkách u jednotlivých kostelů uvedeno jinak, průvodce je automaticky vždy přítomen," vysvětlil projektový manažer pro církevní turistiku Ostravsko opavské diecéze Martin Hiltavský.

KNĚZ VYBÍRAL SCHOPNÉ A DŮVĚRYHODNÉ

Průvodci byli pečlivě vybíráni, a to přímo kněžími z jednotlivých farností. „Kněz si vybíral osoby, které zná a důvěřuje jim, jsou schopny poskytnout ucelený výklad. Zkrátka aby dobře prezentovaly místo a projekt samotný," pokračoval Martin Hiltavský.

V letošním roce by se do projektu měly zapojit ještě dva kostely z území kraje, které to budou ale zatím Martin Hiltavský neprozradil. „Ještě to přesně nevíme. Ani nelze říci, zda se bude projekt dále rozšiřovat. Záleží to na farnostech, zda budou mít zájem," doplnil Martin Hiltavský.

Otevřené kostely na Krnovsku

1. Krnov, farní Kostel sv. Martina

2. Krnov-Cvilín, poutní Kostel Panny Marie Sedmibolestné

3. Krnov-Kostelec, Kostel sv. Benedikta

4. Hrozová, Kostel sv. Michaela Archanděla

Celkem se do projektu v květnu zapojilo 28 kostelů ostravsko-opavské diecéze. Jejich seznam a podrobnější informace o otevírací době naleznou zájemci na stránce www.doo.cz/otevrenechramy.