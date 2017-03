Čtvrtstoletí hudebního klubu v Kostelci

/HISTORIE/ Dvacet pět let od otevření hudebního klubu v Krnově-Kostelci si připomeneme 17. března. Přes změny názvu a provozovatelů klub funguje nepřetržitě dodnes. Známe ho jako Kofola Music Club.

Dvacet pět let od otevření hudebního klubu v Krnově -Kostelci si připomeneme 17. března. Přes změny názvu a provozovatelů klub funguje nepřetržitě dodnes. Známe ho jako Kofola Music Club.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Kofola Music Club dnes patří k nejznámějším hudebním klubům v České republice. Ví o něm odborná hudební veřejnost a na svém turné ho nevynechá žádná z českých kapel, přestože většinou hrají ve výrazně větších městech nebo i na stadionech.

Na pódiu Kofoly vystoupilo i mnoho zahraničních skupin.

JAK TO VŠECHNO ZAČALO

Zjednodušeně lze říct, že první desetiletí do roku 2003 fungoval klub pod názvem Rocker a dalších patnáct let Kofola. Jak to všechno vlastně začalo?

Začátek devadesátých let byl plný entuziasmu z čerstvě nabyté svobody, ideálů a velkých očekávání. Padly zákazy, povinné přehrávky i věčné pruzení ze strany konzervativních komunistů. Krnovští příznivci rockové hudby začali hledat místo, kde zřídit hudební klub.

VYHLÍDKA NA CVILÍNĚ

Původně uvažovali o hudebním klubu na Cvilíně, protože hospoda Na Vyhlídce byla tradičním místem rockových zábav a koncertů. Měla velký sál s pódiem „Cvilín byl pro nás mystické místo. Vyrůstali jsme zde hlavně na legendární krnovské kapela The Flowers.

Jejich koncerty Na Vyhlídce byly pro naši generaci něco jako The Beatles pro naše vrstevníky v Anglii," popsal Jiří Brouk Strnad, co pro muzikanty a jejich fanoušky znamenala Vyhlídka.

„Do křáků v okolí Vyhlídky jsme si schovávali jabčáky a rybízáky Jaryna, a abychom si ze sálu mohli odskočit na takzvané keřové občerstvení. Nebudu zapírat, že na posvátném poutním místě za kapličkami křížové cesty občas došlo i na sex. Snad to tam po nás už zase vysvětili," zasmál se při dalších vzpomínkách pamětník Brouk.

Bohužel zprovoznění sálu Na Vyhlídce vyžadovalo obrovské investice, a tak hledání objektu pro hudební klub pokračovalo dál.

KINO KOSTELEC

Jiří Brouk Strnad byl u toho, když volba padla na zrušené kino v Kostelci. „Byli jsme s Pavlem Přádkou úplně první, kdo od předsedkyně svazu žen soudružky Blablové vymámil klíče od zrušeného kina. Jsem přesvědčen, že nebýt naší drzosti, tak je dnes na výpadovce v Kostelci obyčejný motorest," dodal Jiří Brouk Strnad.

MARTIN HRADEČNÝ KLUB PROVOZUJE DODNES

Také současný provozovatel kosteleckého klubu Martin Hradečný stál už u jeho zrodu. „Byli jsme mladí a nadšení novými možnostmi. Víc se hledělo na kamarádství než na peníze nebo na čas. Do bývalého kina chodilo zadarmo brigádně pracovat deset až patnáct lidí.

Pracovali jen proto, že chtěli mít svůj hudební klub. Byli jsme jedna parta," vzpomíná Martin Hradečný, který mezi svými relikviemi opatruje sešit, který zavedl pořádkumilovný Pavel Přádka jako stavební deník.

„Zapisovali jsme, co kdo odpracoval. Já jsem vystudoval v Hradci Králové výrobu hudebních nástrojů, takže jsem v té době pracoval ve Varhanách. Jen co jsem skončil v jedné práci, přesunul jsem se do Kostelce budovat klub. Tedy spíš hospodu, která předcházela skutečnému hudebnímu klubu Rocker," dodal Martin Hradečný.

Oslavy čtvrtstoletíNa počest 25 let existence letos klub v Kostelci používá upravené logo s názvy Rocker club (původní název klubu) a KOFOLA MUSIC CLUB 25 LET. Oslavy probíhají celoročně. Nejprestižnější narozeninové akce v rámci oslav však proběhnou o víkendu 17. a 18. března. Tento víkend si připomínáme datum otevření klubu v roce 1992.



Do klubu zavítá v pátek kapela Kryštof, ale její koncert byl minulý týden beznadějně vyprodán už pár minut po zahájení předporodeje. V sobotu pak proběhne koncert krnovských kapel, pro které je klub domácí scénou.

Kapely české a slovenské scényOlympic, Katapult, Chinaski, Kryštof, Pražský výběr, Stromboli, Jarek Nohavica, Richard Müller, Janek Ledecký, No Name, Horkýže Slíže, MIG 21, Mňága a Žďorp, Kryštof a řada dalších.

Světové legendy si zahrály v klubuNazareth (Skotsko), Slade (V. Británie), Smokie (V. Británie), Sepultura (Brazílie), Waltari (Finsko), Dog Eat Dog (USA), Lady pank (Polsko), Bushcraft (V. Británie)

POZNÁMKA FIDELA KUBY: Báječná léta hudebního klubu

V krnovském klubu Kofola se chystá za týden koncert kapely Kryštof. Je to vlastně narozeninová oslava a jubilantem je samotný klub. Hudební klub v bývalém kině v Kostelci se poprvé otevřel před 25 lety.

V průběhu čtvrtstoletí sice měnil název i provozovatele, ale na stejném místě dobře funguje dodnes. V době vzniku se klub jmenoval Rocker. Zpočátku to byla spíš hospoda, ve které kapely hrávaly na schodech, protože sál teprve čekal na rekonstrukci.

Na úplně první směně se za pípou Rockera střídali Martin Hradečný, Pavel Přádka, Vlastík Hutera a Jiří Brouk Strnad. Všechny je znám velmi dobře, protože jsem se na pár let stal věrným štamgastem Rockera. Měl jsem to do Kostelce trochu z ruky, takže mi tam ze stojanu ukradli nejedno kolo.

Tehdy jsme ještě všichni byli mladí, svobodní, plní ideálů a chtěli jsme se bavit po svém: bez komoušů a jejich zákazů, příkazů a buzerace. Zažili jsme na schodech úplně první koncerty Naoka a Posledního výstřelu, které také chystají narozeninový koncert v Kofole. Už ani nespočítám, kolikrát jsme s krnovskou kapelou Odpodlahy řvali refrén Márušká bérušká…

Zkrátka opojné devadesátky, kdy naše regenerační schopnosti ještě zvládaly neomezenou konzumaci alkoholu a rockové kamarádství pro nás znamenalo víc než peníze. Pak jsme se oženili a povdávaly, vzali si hypotéky a museli platit složenky.

Vlasy nám šediví, změnila se společnost, hudba i atmosféra. Jen ten hudební klub v Kostelci funguje dodnes.