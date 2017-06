Chtějí čistit rybníky, ve kterých žijí želvy

Už deset let Krnované pozorují vodní želvy v nádržích Chářovského parku. Jsou tak plaché, že se je ještě nikomu nepodařilo je vyfotit. Právě se chystá projekt na čištění těchto rybníků.

Chářovský park v Krnově nabízí dendrologickou sbírku dřevin a rybníky plné života. Probíhá zde biologický průzkum, který určí, za jakých podmínek lze provádět čištění rybníků, aby to neohrozilo vodní živočichy a rostliny.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

V Chářovském parku v Krnově žije už řadu let vodní želva nádherná, ale ekologové a zoologové z toho radost nemají. Jde o nepůvodní druh predátora, který na našem území patří do terária, ale ne do přírody.

Vypuštěné želvy v naší přírodě mohou zdecimovat lokální ekosystémy, například v menším jezírku vyhubit všechny larvy čolků. „V Chářovském parku žijí minimálně dva dospělé exempláře želvy nádherné. Pozorovali jsme je před třemi týdny, když do Chářáku přijeli na exkurzi přírodovědci ze Zátoru. Po chladné noci se jedna želva vyhřívala na ostrůvku a druhá hned vedle v mělké vodě.

Při prvním rychlejším pohybu obě zmizely někde v úkrytu. Dokážou v našich klimatických podmínkách přezimovat a přežívat řadu let, ale naštěstí se u nás zatím nerozmnožují," uvedl Martin Bodešinský z krnovského Střediska ekologické výchovy (SEV).

Podle jeho zkušeností Chářovský park zdaleka není jediný případ, kdy se nezodpovědný terarista či akvarista zbavil exotických zvířat tak, že je vypustil do volné přírody. Například před dvěma lety někdo vypustil akvarijní živorodé mečovky do jezírek přírodní památky Staré Hliniště.

„Už jsem jednou na Starém Hliništi lovil i vodní želvu. Tam jsou jezírka podstatně menší, a proto je jejich ekosystém víc zranitelný. Riziko vyhubení původních populací zavlečeným druhem je tam vysoké. Naštěstí želvy vypuštěné z terárií nemají tendenci migrovat a množit se," doplnil Bodešinský.

DIVOKÉ KACHNY, RYBY I VODNÍ ROSTLINY

Rybníky v Chářovském parku jsou domovem nejen zavlečených vodních želv, ale také ryb, divokých kachen a rozmanitého společenství vodních rostlin a živočichů. Před plánovaným čištěním a odbahněním rybníků bude nutné zmapovat, jak zdejší ekosystém vlastně funguje.

„Než k tak velkému zásahu ale přistoupíme, je třeba zjistit kontaminaci sedimentu, abychom věděli, jestli se po vytěžení může uložit a rozprostřít na zemědělské pozemky. Vzorky už byly odebrány a nyní je vyhodnocuje společnost UNIGEO.

Dále se rovněž zpracovává biologický průzkum, který by měl zmapovat zdejší živočichy a rostliny a určit, za jakých podmínek se může provádět čištění rybníků," uvedl Dušan Martiník z odboru životního prostředí krnovské radnice. Nejspíš až při vypuštění chářovských rybníků se dozvíme, kolik želv tu dnes vlastně žije.

Město nevzdává úsilí o oplocení Chářovského parkuChářovský park v Krnově je na odlehlém místě, kde se daří vandalům a zlodějům. Město se chystá doplnit chybějící oplocení ze strany železniční tratě. „V těchto místech nám plot lidé vytrvale rozebírají. Kdykoli ho obnovíme, do pár měsíců postupně zmizí. Přesto se snahy o ohrazení parku nevzdáváme a v současnosti připravujeme tři varianty.



Cenové kalkulace v nejbližší době předložíme radním. Na výběr budou mít z plotu pletivového, betonového a z recyklovatelného plastu, s realizací se počítá ještě letos," uvedl Dušan Martiník z krnovského odboru životního prostředí.