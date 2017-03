Cestující čeká výluka na trati z Krnova do Olomouce

Provoz vlaků na železniční trati z Krnova přes Bruntál do Olomouce na více než měsíc zkomplikují výluky, naplánované kvůli opravám. První ze čtyř výluk začala už v pondělí 20. března a poslední etapa oprav skončí 25. dubna.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Dimír Šťastný

Místo vlaků budou cestující vozit výlukové autobusy, První výluka potrvá do 24 března, a týká se úseku mezi železničními stanicemi Olomouc a Domašov nad Bystřicí. V druhé etapě nebudou od 25. března do 4. dubna a od 8. dubna do 12. dubna jezdit vlaky mezi Hlubočkami a Domašovem nad Bystřicí.

Následovat bude třetí etapa, která bude od 5. do 7. dubna zaměřena na úsek trati mezi stanicemi Hlubočky-Mariánské Údolí a Moravským Berounem.

„Výlukové jízdní řády se v jednotlivých etapách liší, proto cestujícím doporučujeme, aby si před plánovanou cestou ověřili detaily svého spojení," upozornila mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Od 12. dubna do 25. dubna pak bude mimo provoz železniční stanice Hlubočky-zastávka. Zde nebude ani náhradní autobusová doprava.