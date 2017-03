Cestovatel bude v knihovně vyprávět o Svatojakubské cestě

Nevšední cestovatel Patrik Kotrba, který absolvoval Svatojakubskou pouť, dorazí v pondělí 6. března také do krnovské knihovny. Beseda začíná v 18 hodin.

Patrik Kotrba před svojí cestou.Foto: Deník/ Radek Gális

Zavřít za sebou dveře svého bytu a vydat se jen s batohem na zádech na dlouhou pěší pouť? Ne každý je schopen to udělat, ne každý může na rok opustit své blízké. Přesto ale můžeme Svatojakubskou cestu prožít. Ne osobně, ale prostřednictvím vyprávění poutníka, který se na cestu do Španělska vydal.

Nevšední cestovatel Patrik Kotrba šel pěšky do známého poutního města Santiago de Compostela z Kloužovic u Chýnova. Cesta mu trvala přes rok, když denně ušel přibližně 25 kilometrů… V posledních dvou letech o své cestě vypráví lidem v českých městech, o jeho besedě psal například Kolínský Deník, loni v únoru se setkal s fanoušky cestování v opavské knihovně, v pondělí 6. března se dočkají také Krnované.

Poutníka doprovázela na jeho cestě jediná věrná přítelkyně kytara. Brává ji s sebou i na besedy. Takže se můžete těšit nejen na vyprávění a promítání fotek, ale i na autentické písně, stvořené přímo na cestě. Setkání s ním tak možná bude spíše než besedu připomínat show. Přijďte se přesvědčit. Ostatně: Svatojakubská cesta vede také přes Krnov.

Na cestu se před časem vydala i Krnovanka Veronika Ježková. Také ona se poté podělila o své zážitky s ostatními. Beseda se konala před dvěma roky ve Spolkovém domě u kina Mír v Krnově.

„Až ke konci pouti jsem se náhodou dozvěděla, že jedna z variant Svatojakubské cesty do Santiago de Compostela prochází i Krnovem. Na mapě všech variant jsem zjistila, že poutníci z Krakova do Prahy chodí přes Krnov," připomněla tehdy Krnovanům Veronika Ježková z Krnova.

Svatojakubská cestaSvatojakubská cesta patří vedle poutí do Říma a do Jeruzaléma mezi nejvýznamnější poutní cesty v Evropě. Proto byla v roce 1987 vyhlášena první evropskou kulturní cestou a UNESCO ji v roce 1993 zařadilo do svého seznamu světového kulturního dědictví.



Svatý Jakub starší byl jedním z dvanácti Ježíšových apoštolů. Znalci Bible ho považují za autora listu sv. Jakuba z Nového zákona. Jeho hrob ve španělském Santiagu de Compostela patří k nejstarším poutním místům.

Gabriela Mathiasová