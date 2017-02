Česká polární stanice v Antarktidě slaví výročí od svého vzniku

Zazpívat soutěžní píseň, ale i duety a společné písně, to vše za doprovodu orchestru, před porotou složenou z lidí zvučných jmen. A možná zvítězit a jet za Českou republiku zazpívat do Sanrema. To je to, čím teď žije Eliška Marková, žákyně pěvecké třídy Ilony Tiché Základní umělecké školy Krnov.