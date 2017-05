Centrum přispěje začlenění nemocného do standardního domácího prostředí

Slezská nemocnice v Opavě je jediné komplexní zdravotnické zařízení v regionu, zajišťuje zdravotnickou péči pro spádovou oblast více než 180 tisíc obyvatel.

Ilustrační foto.Foto: Archiv

Projekt Nejste v tom sami, který je přihlášen do projektu hypermarketů Globus Lepší svět, si klade za cíl vybudovat Edukační centrum pro veřejnost a usnadnit nemocným návrat do jejich přirozeného prostředí.

V centru budou probíhat debaty odborníků s lidmi žijícími s onemocněním, kteří tak společně proberou své těžkosti, vzájemně se podpoří a své dobré ale i špatné zkušenosti i řešení problémů budou sdílet s ostatními. Sloužilo by i praktickému vzdělávání odborníků z praxe a studentů či stážistů připravujících se na zdravotnické povolání.

„Nápad vznikl díky potřebě vybavit pacienta při propuštění do domácí péče mnoha informacemi, které jsou v jednorázovém podání často nezapamatovatelné. Pacient nebo jeho rodina, která má v plánu se o nemocného postarat, se dostává do stresu, zda péči doma zvládnou. Snahou zdravotníků naší nemocnice je vybavit pacienta nejenom propouštěcí závěrečnou zprávou, ale předat vhodnou formou informace a znalosti a usnadnit tak začlenění nemocného člověka zpět do standardního domácího prostředí," říká náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a ombudsman Slezské nemocnice Lenka Hanková.

Podle jejích slov se v náročném prostředí akutních, ale i následných lůžek jeví jako velmi dobré vytvořit prostor mimo klasické zdravotnické prostředí, ale v jeho blízkosti. Pro vybudování Edukačního centra byl vybrán malý pavilon uprostřed nemocničního areálu, kde se nachází Muzeum ošetřovatelství.

K TÉMATU

HLASOVÁNÍV každém regionu čtenáři volí ze tří veřejně prospěšných projektů ten, který získá nejvyšší příspěvek.

Na realizaci projektu s největším počtem hlasů přispěje Globus částkou 130 000 korun, druhé místo získá 80 000 korun a třetí 50 000 korun.

Vybranému projektu můžete udělit jeden hlas denně až do 31. 5. Děkujeme, že chcete spolu s námi vytvářet Lepší svět!



Hlasovat můžete na https://www.globus.cz/o-globusu/spolecenska-odpovednost/lepsi-svet.html.