Budoucí prvňáčci se právě teď chystají do škol k zápisu

Budou letošní předškoláci šikovnější než děti, které přišly k zápisu loni? Možná že ano, mohly se totiž připravovat přibližně o dva měsíce déle.

Zápis ve Městě Albrechticích loni paní učitelky pojaly jako námořní výpravu.Foto: Regína Hajná

Zatímco v předchozích letech byly zápisy v lednu, letos poprvé jsou až v dubnu. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona.

V Krnově přijdou rodiče s dětmi k zápisu dnes a zítra, v Bruntále zítra a v sobotu dopoledne. „K zápisu k povinné školní docházce by se mělo v Krnově dostavit 282 dětí včetně 46 dětí, které v loňském roce měly odklad školní docházky," uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sportu krnovské radnice Pavlína Říhová.

V základních školách zřízených městem Krnovem bude otevřeno celkem deset tříd. „Plánujeme otevřít dvě první třídy. V obou bude probíhat povinná výuka angličtiny, pro sportovně založené děti nabízíme nepovinný předmět sportovní aktivity," uvedl Petr Juřina, ředitel ZŠ Smetanův okruh, kde se bude otevírat také přípravná třída pro děti s odkladem, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Nejmenší školou v Krnově je ZŠ Dvořákův okruh. „Učitel je v bližším kontaktu se žáky, má tak možnost je více poznat, může si s nimi více povídat a tím je i lépe hodnotit, ve škole je daleko menší míra nervozity a stresu dětí," vysvětlil ředitel školy Boris Stodůlka.

Může si ale rodič vybrat pro dítě školu podle toho, jakou má pověst, atmosféru, zda se zde učí angličtina či jaké nabízí kroužky? V zásadě ano, pokud ale vybraná škola není spádovou školou, není zaručeno, že bude přijato.

„Rodiče by měli nechat své děti zapsat do té školy, v jejímž obvodě mají bydliště. Zvyšují tím šanci na přijetí. Příslušnost dítěte do obvodu školy je totiž jedním z kritérií pro rozhodnutí o přijetí," upřesnila Pavlína Říhová.

O přípravu předškoláků se kromě rodičů pečlivě starají také učitelky ve školkách. A co má dítě umět? „Není potřeba dítě před nástupem do školy učit čtení či počítání, to vše zvládne později. Mělo by se však trénovat v soustředěnosti, pečlivosti a výdrži při „práci".

Také by si mělo procvičovat jemnou motoriku prstů, znalost barev, kreslení, vybarvování, mělo by si dát pozor na správné držení tužky. Je dobré dětem číst, hodně si s nimi povídat. Mezi další schopnosti, které by měl školák mít, patří např. poslušnost, trpělivost, snášenlivost a kamarádskost," uvádí na svých stránkách Základní škola Bruntál na Okružní ulici.

Ve Městě Albrechticích budou mít zápis 11. dubna. Jako každý rok i letos zde mají připraven zápis v netradičním stylu. S úkoly jim tentokrát pomohou postavičky a příšerky z pravěku.

Gabriela Mathiasová