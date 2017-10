Bruntál soutěží o nejkrásnější vlakové nádraží v Česku

Bruntálské vlakové nádraží postoupilo do finále soutěže Nejkrásnější nádraží České republiky 2017. Do 10. října probíhá hlasování mezi veřejností, která o vítězi rozhodne.

Bruntálské nádraží.Foto: DENÍK/Alena Kiedroňová

Bruntálské nádraží do soutěže navrhl jeden z obyvatel města, p. Koucký, a to se díky rozhodnutí odborné poroty dostalo až do finále. Za účast v závěrečném klání může nádraží vděčit postupným rekonstrukcím, kterými prošlo a které vrátily jeho budovu do původní podoby.

„Finalisty vybírala odborná porota podle funkčnosti nádraží, angažovanosti města, zdařilosti rekonstrukce nebo i vlídnosti obsluhy,“ uvedla Drahomíra Kolmanová, ředitelka Asociace Entente Florale CZ – Souznění, která soutěž pořádá. Mezi hlavní konkurenty bruntálského nádraží budou podle stávajícího hlasování patřit nádraží v Třebívlicích na Mostecku, jihočeské nádraží v Lipně nad Vltavou a nádraží v Náchodě.

„Jsme za nominaci samozřejmě strašně rádi a chtěli bychom tímto požádat občany, aby se zapojili do hlasování. Všechny možnosti, jak dát nádraží hlas, jsou velmi jednoduché,“ uvedl mluvčí města Bruntál Jiří Ondrášek. Hlasovat mohou občané na internetových stránkách soutěže, pomocí SMS zprávy nebo i poštou. Prozatím podle informací organizátorů hlasovaly skoro tři tisíce lidí. V loňském ročníku hlasovalo přes šest tisíc lidí.

Soutěž Nejkrásnější nádraží pořádá už po jedenácté Asociace Entente Florale CZ – Souznění společně se spolkem ŽelPage. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 29 nádraží. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v Praze 11. listopadu na půdě Senátu za účasti senátorů, ministerstva dopravy, českých drah a dalších dopravců.