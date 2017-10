Bobři vyvolávají emoce. Mnozí rybáři je vidí neradi

Před lety mnozí vítali návrat bobra do přírody, dnes bývá často trnem v oku zejména rybářům.

Důkazy činnosti bobrů můžete najít i poblíž vojenského splavu v Opavě.Foto: DENÍK / Milan Freiberg

Zhruba před deseti lety byli překvapení. Dnes je zejména rybáři a majitelé toků nevidí moc rádi. Bobr evropský osídlil opět řeky i na Opavsku a Krnovsku. Své o tom vědí i rybáři, kteří loví na řece Opavě.

„Chodím lovit ryby pod vojenský splav v Opavě. Objevil jsem dva stromy ohlodané bobry, které spadly do řeky a ztěžují rybolov v tomto úseku,“ uvedl Marek Kupec. Jeho slova potvrdili i další rybáři, kteří jezdí lovit nejen na Opavu, ale i Moravici.

„Bobři tu jsou a v poslední době pozorujeme více spadaných stromů podél toku řeky Opavy,“ uvedl další z rybářů s tím, že výskyt bobrů v úseku mezi vojenským splavem a Stříbrným jezerem však nepovažuje za nijak alarmující. Daleko větší škody na stromech způsobují bobři dále po proudu řeky v Komárově. Tam podle rybářů nejsou výjimkou mohutné duby ohlodané bobry.

„Zajeďte se ale podívat k novému splavu na Moravici, tam se bobrů vyskytuje daleko více než na Opavě,“ dodal další z rybářů.

Podle vedoucí odboru životního prostředí opavského magistrátu Marie Vavrečkové bobr evropský stále patří do seznamu zvlášť chráněných druhů živočichů. „Tím pádem proti němu nelze jakkoliv postupovat. V případě, že by chtěl někdo uplatnit náhradu za škody jím způsobené, může se obrátit na krajský úřad,“ uvedla Marie Vavrečková.

Rybáři o problému s bobrem vědí a jeho výskyt pozorují rok od roku výše proti toku řeky.

„O problémech s bobrem víme, ale jako nájemci toků s tím nic dělat nemůžeme. Škody hlásíme majiteli, kterým je Povodí Odry,“ uvedl hospodář opavské organizace Českého svazu rybářů Miroslav Kiszka.

Na Krnovsku byl pro zoology a ekology příchod bobra dobrá zpráva. Byl to důkaz o zlepšení životního prostředí. Ani rybářům přítomnost bobra v řece nevadí, protože je to býložravec. Určité problémy by bobří hráze mohly způsobit jen při tahu ryb, ale správce toku Povodí Odry zatím nemá k dispozici dostatek podkladů, že bobři svou činností nějak ovlivňují vodní režim v řece.

Životaschopná populace bobra evropského byla před lety v rámci reintrodukčního programu záměrně vysazena v oblasti lužních lesů Litovelského Pomoraví.

„Že se úspěšně množí a šíří jsme zjistili už v devadesátých letech, když byl okresnímu úřadu nahlášen nález bobra v jedné požární nádrži na Bruntálsku. Byl to sice jednorázový nález, ale dokazoval, že migrující bobři dokázali překonat Jeseníky,“ uvedl Martin Bodešínský z krnovského Střediska ekologické výchovy.

S takovým rozšířením projekt při vysazení bobří populace na Olomoucku podle jeho slov ani nepočítal. „V přírodě Krnovska rozhodně nejsou bobři cizorodým prvkem. O jejich výskytu v dávné minulosti existuje řada písemných důkazů, hlavně v historických záznamech o myslivosti,“ dodal Martin Bodešínský.