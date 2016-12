Blíží se den, kdy se naše vánoční stromečky změní na odpad

Technické služby se už připravují na to, že se z nazdobených stromků a z vánočních dárků stává specifický sezonní odpad.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Z praxe známe nejen sezonní potraviny nebo sezonní zaměstnání, ale také sezonní odpad, který přichází nárazově a je nutné ho pohotově zlikvidovat.

POPELÁŘI SVÁTEČNÍ VOLNO OBVYKLE NEZNAJÍ

Protože v těchto dnech snad všechny kontejnery přetékají obaly z čerstvě rozbalených dárků, patří technické služby k odvětvím, která si nemohou dovolit dát svým zaměstnancům vánoční dovolenou, aby trávili svátky se svými rodinami. Naopak je potřeba kapacity na svoz odpadu co nejvíc posílit.

Technické služby Krnov mají od včerejška až do pátku 30. prosince běžný provoz jako kterýkoliv všední den. „V době svátků budou sídlištní stanoviště na odvoz odpadu posílena o velkoobjemové kontejnery," ujistil občany Martin Tabach, vedoucí odvozu odpadu v Technických službách Krnov.

Navíc všechny tři krnovské recyklační sběrné dvory v ulicích Karáskově, Opavská a Bruntálská už ode dneška najíždí na běžný provoz. Například v Zátoru zase dnes chystají pytlový svoz plastů.

SEZÓNNÍ ODPAD: JEDLE, SMRKY A BOROVICE

Lehce opadané jedličky, smrky a borovice se zbytky papírových řetězů, třásní a ozdob jsou velmi specifický vánoční velkoobjemový bioodpad. Lze ho štěpkovat, kompostovat i spálit. Ne všude jsou pro to ale vytvořené podmínky.

Například albrechtická kompostárna se v prosinci pro veřejnost úplně uztavřela a zůstane mimo provoz až do do konce února 2017. V Krnově systematický svoz vánočních stromků zahájí technické služby 2. ledna a podle potřeby potrvá až do konce února. Občané mohou odstrojené stromky odkládat přímo na zem vedle kontejnerů na komunální odpad a nebude to považováno za černou skládku.