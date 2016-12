Biesterfeldská reneta i Pasecké vinné z Krnova

Specialista na staré odrůdy ovoce Radim Lokoč minulý týden na své přednášce v Krnově prozradil, jaké zajímavosti se podařilo pomologům zjistit na Krnovsku. Takzvané krajové odrůdy jsou specifické tím, že byly pěstovány jen v určité lokalitě.

Biesterfeldskou Renetu se letos poprvé podařilo najít také v Krnově.Foto: archiv Deníku

Například odrůda jablka Major má původní rozšíření pouze na Opavsku, Sudetská reneta jen na Šumpersku a jablko Pasecké vinné je známé jen z nejbližšího okolí Paseky u Sovince.

„Nevěřili jsme vlastním očím, když jsme v Chomýži u řeky našli celou alej odrůdy Pasecké vinné, která tam roste spostu let. Jde o historickou krajovou odrůdu. Dosud jsme předpokládali, že nebyla známá nikde jinde než v několika vesnicích na dohled od Paseky. Vysvětlení bývá prosté. Třeba nějaký Krnovan měl bratrance v Uničově a jezdil k němu přes Paseku," popsal Lokoč nejvýznamnější nález z Krnovska.

Řada starých odrůd teprve čeká na určení. Na krnovskou redakci se obrátila čtenářka, která si na zahradě rodičů oblíbila obrovskou dlouhověkou jabloň. Letos si uvědomila, že prastará jabloň už moc dlouho nevydrží, takže je nejvyšší čas se někoho zeptat, co je to za odrůdu.

„Kam až sahá paměť rodiny, to je do padesátých let, tak to byl vždy obrovský strom, na který neexistoval dost dlouhý žebřík. Jablka jsou proměnlivá. Nejdřív jsou zelená, kyselá a hodně šťavnatá, pak začnou žloutnout, chytat červené pruhy a některá dojdou až do červena. Ta jsou hodně sladká, ale také moučnatá, i když ještě mají dost šťávy. Babička jim říkala štrůdláky, ale správný název nevím," shrnula čtenářka své poznatky.

Díky fanouškům starých odrůd mohla pozvat pomologa, který se vyzná v téměř zapomenutých archivních jabloních. Pomolog s překvapením zjistil, že se v Krnově dochovala Biesterfeldská reneta. Tato německá odrůda k nám začala pronikat před sto lety, ale mezi zahradníky si moc oblibu nezískala kvůli extrémnímu vzrůstu.

Dnes je to stejně jako Pasecké vinné rarita na pokraji vyhynutí. Neseženete je v žádném zahranictví ani v e-shopu. Pokud po nich toužíte, musíte se naučit roubovat dřív, než poslední exempláře uhynou stářím.

Kromě příliš vysokého vzrůstu má Biesterfeldská reneta i řadu dobrých vlastností a vysoké výnosy. Majitele může těšit, že mají na zahradě vzácnost, jakou se nemůže pochlubit nikdo jiný široko daleko. Pokud si Biesterfeldskou renetu vysadíte, bude plodit ještě za sto let vašim pravnukům, ale zastíní celou zahradu. V tom bývá krása i úskalí mnoha starých odrůd.