Betlémské světlo doputuje vlakem se skauty také na Bruntálsko

Světlo, které si v těchto dnech předávají lidé od místa k místu, bylo zažehnuté v Betlémě. Plamínek, který šíří radost a vánoční pohodu, dnes doputuje také k nám.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Světlo, zažehnuté v jeskyni Narození Páně v Betlémě, přivezli do naší republiky skauti minulou sobotu z Vídně. Motto letošního ročníku Betlémského světla zní: Odvážně vytvářet mír.

SKAUTY ČEKÁ VÝLUKA

„Skauti budou Betlémské světlo rozvážet vlaky v sobotu 17. prosince. Do vlakové stanice Krnov s ním přijedou ve 12.52 hodin, do stanice Krnov-Cvilín ve 13.10 hodin. Na nádražích si světlo převezmou místní skauti z Junáku a oddílu Krnovská Trojka," uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Vzhledem k tomu, že na trati Krnov - Opava končí výluka až příští týden, čeká skauty a jejich lucerničky náhradní autobusová doprava.

KRNOVSKÉ PŘEDÁNÍ: KOSTEL I KNIHOVNA

Skauti pak budou světlo dále předávat lidem. „Chceme tento symbol míru a přátelství sdílet s vámi, zveme vás k převzetí světýlka na nádraží nebo v kostele svatého Martina," vzkázali všem lidem z Krnova a okolí krnovští skauti z Junáku. Světlo budou v kostele předávat v sobotu od 15 do 16 hodin.

Kdo nestihne sobotní termín, bude mít v pondělí 19. prosince příležitost převzít si Betlémské světlo od skautů z Krnovské Trojky, kteří ho budou předávat od 15 do 17 hodin v Městské knihovně Krnov v Soukenické ulici. K přenesení světla domů postačí, pokud bude svíčka schovaná v lucerně, poslouží i zavařovací sklenice.

SVĚTLO PROVÁZÍ TAKÉ HUDBA A ZPĚV

Lidé si mohou pro světlo zajít také do kostelů, například v Horním Benešově lze s plamínkem odejít v neděli 18. prosince po mši svaté od 8 do 9 hodin. V Bruntále si mohou lidé počkat do čtvrtka 22. prosince. V Galerii v kapli se v 17 hodin zde uskuteční vánoční koncert kytaristy Martina Mikiho Zábranského, betlémské světlo zapálí bruntálští skauti, kdo přijde s lucerničkou, může si světlo odnést.

Ve Starém Městě se lidé sejdou na Štědrý den od 12 do 13 hodin. „Zazpívají si koledy, posedí, popovídají spolu a odejdou domů se zapálenou svíci ve své lucerně se světlem z Betléma," uvedli organizátoři vánočního setkání. Také ve Svobodných Heřmanicích se mohou dospělí i děti těšit na milé vánoční setkání s předáním Betlémského světla v místním kostele začne od 16 hodin dětská mše.

Gabriela Mathiasová