Až bude na Hartě loď, bude i Praděd

Řezbář Jiří Halouzka z Jiříkova si s Pradědy nedá pokoj. Naposledy se představil sám v roli Praděda na lyžařském karnevalu v Karlově pod Pradědem. Nechal si na to ušít kostým podle popisu ve starých kronikách, hodlá jej využít na nejrůznějších slavnostních a historických akcích.

Řezbář Jiří Halouzka dědy Pradědy nejen vyřezává, on Praděda také představuje v kostýmu, ušitém podle starých legend.Foto: DENÍK / Dalibor Otáhal

A jako správný řezbář a fanda Jeseníků vyřezává dalšího Praděda. „Připravuji si sochu, kterou budu dodělávat před návštěvníky na ostravském cestovním veletrhu začátkem března," řekl Halouzka.

Jeho socha tam bude reprezentovat Euroregion Praděd. Dalšího Praděda má Halouzka připraveného pro Slezskou Hartu, má ale jednu podmínku. „Ten tam půjde, až bude na přehradě slíbená velká loď pro lidi," prohlásil Halouzka.

Výletní loď pro zhruba padesát lidí měla vyplout už v loňském roce. „Jsem propagátorem celých Jeseníků, přál bych si, aby to bylo co nejdříve. Určitě to přivede další turisty do regionu. Praděd by se hodil k molu v Leskovci, je tam travnatý pahorek, díval by se směrem k Pradědu a na výletní loď," plánoval řezbář.

Sochy Pradědů v životní velikosti přitom umisťuje na nejrůznější místa v Jeseníkách zdarma, je jich už sedmnáct. Dodržuje přitom stejnou podobu, tak jak ji vyčetl ve starých pověstech a jak byl Praděd zobrazen na starém dřevěném obraze, který kdysi stával v kamenné věži na Pradědu. „Sochu Praděda chce po mně řada obcí, ale není v mých silách to všude dát," povzdechl si řezbář.

Co ho v poslední době překvapilo, byl dopis až z daleké Indie, bylo to další udělení certifikátů za jím vytvořené rekordy, má zápis v české i světové knize rekordů. „Nikdy jsem nečekal, že dostanu ocenění za své rekordy z Indie, ale dostal jsem od nich tři certifikáty za vytvořené rekordy, je mezi nimi největší dřevěná vyřezávaná socha Praděda.

Vůbec netuším, jak na mě přišli, ale těší mě to, že svou prací mohu propagovat zemi až ve vzdálené Indii," svěřil se Halouzka.