Architekt Marcel Kolarz v Krnově představí svou vizi změn ve vnitrobloku

Krnovská prostranství mezi panelovými domy v ulici Jesenické a starší zástavbou v ulici Petrovické a na náměstí Hrdinů doznají změn. Architekt Marcel Kolarz svou studii představí veřejnosti ve středu 18. ledna.

Architekt Marcel Kolarz představí svou vizi o budoucnosti krnovského vnitrobloku. Bohužel to nebude přímo na místě, ale jen nad mapou v kanceláři s omezenou kapacitou, takže obyvatelé okolních domů dostanou informace o jeho studii jen zprostředkovaně.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Co by mohlo zkrášlit a vylepšit krnovský plácek mezi starou a novou zástavbou?

Podle návrhu Marcela Kolarze by to mohly být lavičky, dvě hřiště, pingpongový stůl i místo na grilování. Dnešní ploty mezi domy se dočkají oprav, vzniknou nové chodníky, dojde na legalizaci některých parkovacích míst a travnatou plochu částečně ohraničí výsadba nových stromů.

PREZENTACE V PŘÍLIŠ MALÉ ZASEDAČCE

Alespoň tak si budoucnost vnitrobloku představuje architekt Marcel Kolarz, který pro město Krnov vytvořil architektonickou studii. Studii osobně představí ve středu 18. ledna v 15.30 hodin v zasedací místnosti městského úřadu Krnov na odboru správy majetku města.

Zasedací sál je ale příliš malý, takže obyvatelé okolních domů, kteří se na tento plácek dívají z oken, mohou na prezentaci jen vyslat své zástupce.

„Na setkání s architektem zveme zástupce jednotlivých vchodů a budeme po nich chtít, aby se ke studii vyjádřili. Pokud se společně domluvíme, jsme schopni akci v krátké době připravit. Pak bude záležet na zastupitelích, zda na akci uvolní peníze z městského rozpočtu, abychom ji mohli zrealizovat třeba ještě v letošním roce," uvedla vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.

PĚKNÁ I ŠKAREDÁ MÍSTA

Podle architekta má vnitroblok svá hezká i ošklivá místa. „Ta pěkná se snažím posílit, škaredá potlačit. Mezi přednosti řadím velkou travnatou plochu a sousedství se zahrádkami, které jsou oploceny klasickými ploty ze svislých latí a mají betonové sloupky. To působí ve vnitrobloku, vymezeném ze tří stran paneláky, velmi mile.

Stávající asfaltové hřiště je intenzivně využíváno partou nadšenců do hokeje, což je aktivita, kterou je třeba podpořit. Další vítanou spontánní aktivitou je výsadba a péče o záhonky s květinami a trvalkami na dvou místech u vchodů do domů na náměstí Hrdinů," vyjmenoval Marcel Kolarz některé záležitosti, které ve svém návrhu zachovává nebo navrhuje jejich zlepšení.

Také ulička mezi domy Petrovická 13 a 15 by mohla být podle něj nádherná.

NÁVŠTĚVNÍKY VÍTAJÍ OŠKLIVÉ KONTEJNERY

Co řeší zcela nově, jsou kontejnery na odpad, jejichž umístění sice vyhovuje odvozci odpadů, ale jsou to první, co obyvatele vítá při příchodu do vnitrobloku. „K dalším nedostatkům patří stav chodníků, torzo dětského hřiště a hřiště na hokej se škaredým rozpraskaným asfaltovým povrchem. Problém je i parkování aut mimo vyznačená stání," upřesňuje architekt.