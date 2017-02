Alena Jedličková: Nadšení a optimismus nesmí chybět

/ROZHOVOR/ Ráda bych se tady seznámila s někým ze spolku Světelská pohoda, říkala jsem si na vernisáži výstavy, kterou místní na konci února zorganizovali k oslavám 750. výročí založení obce Lichtenwerden – Světlá Hora.

Alena Jedličková na vernisáži výstavy k 750. výročí založení obce.Foto: DENÍK / Gabriela Mathiasová

O tom, že zde funguje tento spolek, jsem věděla mimo jiné proto, že díky jeho aktivním členkám se Světlá Hora připojila k naší akci Česko zpívá koledy s Deníkem.

Kulturní sál zaplnily desítky lidí. Návštěvníci si povídali se sousedy, prohlíželi si staré fotky, dokumenty, kroniky, poslouchali přednášku o významných archeologických nálezech v Suché Rudné, kterou si pro ně připravil ředitel ostravského Národního památkového ústavu Michal Zezula, ochutnávali dobroty výjimečného vzhledu i chuti (vyzkoušeno).

Jak zde najít někoho ze spolku? Pan starosta byl stále zaneprázdněn, zeptám se ho pak. Zatím někoho oslovím namátkou, jak se mu akce líbí. Třeba tuto dámu, která si zaujatě prohlíží jednu z nástěnek. Sympatická paní se směje: „To jste se zeptala té pravé, jsem předsedkyně spolku Světelská pohoda. Akce se mi líbí, pomáhala jsem s přípravou."

Tak jsem poznala Alenu Jedličkovou.

Jak vás napadlo založit spolek Světelská pohoda?

Kamarádi, kteří žijí v obci celý život, často vyprávěli, jak to tady kdysi žilo. Jak se v sále, když byl nový, pořádaly zábavy, plesy, lidi se scházeli… To bylo v 70. letech. Říkali jsme si, že by to chtělo něco udělat, aby se lidi zase scházeli.

Uspořádali jste ples?

To ne, ženské lákalo hlavně tvoření, tak jsme začaly pořádat tvořivé dílny. Poprvé to bylo před deseti lety, o Vánocích v roce 2007 jsme měli první dílnu a pekli perníčky. Zkoušeli jsme drátkování, peding, malování na hedvábí, smaltování. Scházeli jsme se a o rok později založili sdružení, jehož posláním je obnova tradic.

Jaké tradice patří k venkovu? Co organizujete?

K venkovu patří masopust, pálení čarodějnic, stavění a kácení máje, zabíjačka… Na organizování akcí naštěstí nejsme sami, máme výbornou spolupráci s tělovýchovnou jednotou a s hasiči, kteří organizují ještě třeba dětské dny, guláše, vše ve spolupráci s obcí.

Pocházíte ze Světlé Hory?

Ne, nejprve jsme sem jezdili na chalupu, ale posledních 15 let zde bydlíme. Nic mi tu nechybí. Člověk sice potřebuje auto, to ano, ale hlava nebolí jako ve městě, protože se vždy vrátí do zeleně. Jsem ráda, že to ví i moje děti, které, i když odešly do města, se sem rády vracejí, syn tady koupil dům.

Co byste poradila aktivním lidem v jiných obcích, kteří by si také rádi založili podobný spolek? Jak na to?

Však už se nás byli ptát z Moravského Kočova a Starého Města. Jedna věc jsou formality, s tím můžeme poradit, a druhá samotná práce. Jde o to dát dohromady aktivní lidi. My jsme začínali ve třech, čtyřech, nosili věci z domácnosti…

Musí být nadšení, optimismus, chuť něco dělat. Když chybí, nemá to cenu. A nenechat se odradit překážkami a nepřejícími lidmi.

Gabriela Mathiasová