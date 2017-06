Aktivní občané předložili několik dobrých nápadů. Podpoříte je?

Měst, která využívají participativní rozpočet, zatím není mnoho. Brno, některé městské části Prahy, Ostravy, Semily…

Krnovští zastupitelé myšlenku participativní části podpořili při schválení rozpočtu na rok 2017, kdy vyčlenili částku, o jejímž využití mohou rozhodnout sami občané. Ve hře je 500 tisíc korun.

Jedná se o novinku, na kterou lidé nejsou zvyklí, v prvním kole podala návrh jen jedna zájemkyně, která ale nesplnila stanovené podmínky. Město vyhlásilo druhé kolo a díky aktivitě několika lidí nemusí Krnov tuto dobrou myšlenku pohřbít. V polovině června tito aktivisté prezentovali své nápady v krnovské knihovně.

Jak jsme již psali, veřejnost, úředníci ani zastupitelé neprojevili o toto setkání zájem. Nic ale není ztraceno. Od 25. června do 9. července běží hlasování a není nic lehčího, než se zapojit. Krnované tak mohou ukázat, že si tuto příležitost – využití prvku přímé demokracie – nenechají ujít.

REKONSTRUKCE ČÁSTI CYKLOSTEZKY V KRNOVĚ-CHOMÝŽI

Předkladatel: Georgios Bazakas

Lokalita: Krnov-Chomýž

Celkové náklady: 285 tisíc Kč

Vize: V minulých letech byla vybudována cyklostezka z Krnova-Chomýže do Linhartov. Část úseku na konci Chomýže zůstala v původním stavu se štěrkovým podkladem a část je ze silničních panelů, které jsou místy propadlé a velmi ztěžují cykloprovoz.

„Rekonstrukce této části cyklostezky umožní bezproblémovou jízdu jednak cyklistům, ale i lidem na kolečkových bruslích, navíc, je tato část cyklostezky během sezony velmi hojně využívána," vysvětlil autor projektu.

ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ JEŽEČKOVA PALOUČKU I. – VYBUDOVÁNÍ CVIČEBNÍHO PRVKU

Předkladatel: Hana Bednarčíková

Lokalita: Ježník

Celkové náklady: 40 tisíc Kč

Vize: Na Ježečkově paloučku se vybuduje cvičební prvek. Stávající herní prvky jsou pouze pro menší děti. Pro starší děti a dospělé je zde pouze posezení. Návštěvníci si budou moci zacvičit a zpestřit si tak procházku. „Rodiče s dětmi už se nebudou muset nudit. Ve svém projektu navrhuji vybudovat prvek z akátových kůlů + kovové tyče: hrazda, monkey bar (ručkovací žebřík), bradla," uvedla Hana Bednarčíková.

„Lokalita na Ježníku se stává čím dál více populárnější, a to jak pro procházky, běh či na výlety na kole. Vybudování cvičebního prvku místo zatraktivní a nabídne sportujícím lidem zpestření," doplnila.

ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ JEŽEČKOVA PALOUČKU II – VYBUDOVÁNÍ BOSÉ STEZKY

Předkladatel: Hana Bednarčíková

Lokalita: Ježník

Celkové náklady: 86 tisíc Kč

Vize: Hana Bednarčíková má ještě druhý nápad pro Ježečkův palouček. Ve svém druhém projektu navrhuje vybudovat hmatovou stezku pro bosou chůzi, která je tvořena obrubníkem z dřevěných kůlů (akátových nebo dubových) a různými přírodními materiály jako štěrk, oblázky, písek, kůra, šišky a podobně.

„Návštěvníci se tak budou moci projít bosky, zlepšit své zdraví a zpestřit si procházku," těší se autorka nápadu.

VENKOVNÍ CVIČEBNÍ PRVKY

Předkladatel: Eliška Cekotová

Lokalita: vnitrobloky domů s pečovatelskou službou

Celkové náklady: 120 tisíc Kč

Vize: Eliška Cekotová chce, aby v uvedeném vnitrobloku bylo umístěno tři až pět venkovních cvičebních prvků.

„Ze setkání s členy městského klubu seniorů vzešel požadavek na rozmístění těchto prvků. Navrhujeme umístit je v lokalitě domů s pečovatelskou službou na Hlubčické ulici, která se jeví jako příhodná, neboť se nachází v klidné lokalitě u řeky a je četně využíván občany našeho města," vysvětlila Eliška Cekotová.

VENKOVNÍ FITNESS ZÓNA

Předkladatel: Hokejový klub Krnov mládež, z. s.

Lokalita: Petrovická ulice, u zimního stadionu

Celkové náklady: 499 745 Kč

Vize: Zóna zahrnuje venkovní fitness prvky určené pro širokou veřejnost bez rozdílu věku a také workoutovou sestavu vhodnou pro výkonnostní sport. „Jako vhodná lokalita pro umístění fitness zóny se jeví travnatá plocha před Zimním stadionem Krystal při pohledu z Petrovické ulice, případně prostranství mezi skate parkem a fotbalovým stadionem," uvedli autoři projektu.

„Venkovní fitness zóna doplňuje zázemí sportovního areálu města a je navržena tak, aby vyhověla potřebám jak rekreačního, tak i výkonnostního sportu," doplnili.

POŘÍZENÍ VENKOVNÍHO MOBILIÁŘE

Předkladatel: Kristina Kaniová

Lokalita: vnitrobloky domů s pečovatelskou službou, ul. Hlubčická

Celkové náklady: 100 tisíc korun

Vize: Kristina Kaniová chce, aby se vnitrobloky domů s pečovatelskou službou doplnily venkovním mobiliářem – lavičkami s opěrkami, stoly, venkovním ohništěm nebo grilem. Vybavení podle ní využijí v první řadě lidé v domech s pečovatelskou službou v Hlubčické ulici, kde je soustředěno velké množství seniorů, kteří většinou nemají jinou možnost pobytu venku než vyjít do vnitrobloků těchto domů.

„Dále by mobiliář využili cestující směřující na vlakové nádraží Krnov Cvilín, neboť se lokalita nachází právě v blízkosti vlakového nádraží a cestující nemají možnost čekat na spoje v příjemném prostředí, a také občané, kteří chodívají na procházky kolem řeky," vypočítává předkladatelka.

LAVIČKOSTEZKY

Předkladatel: Kristina Kaniová

Lokalita: intravilán města

Celkové náklady: 70 tisíc Kč

Vize: V minulosti město budovalo tak zvané lavičkostezky. „Naším projektem navrhujeme rozmístit dalších 10 až 15 laviček v intravilánu města a rozšířit tak stávající síť lavičkostezek, uvádí Kristina Kaniová, která svůj projekt opírá také o to, že se požadavek na vybudování dalších lavičkostezek objevil také v požadavcích občanů.

„Lavičky slouží k odpočinku, a to nejen lidem s pohybovými obtížemi, ale i všem ostatním, kteří si chtějí během pochůzek odpočinout nebo pouze zrelaxovat při hezkém počasí," dodává.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ U SVČ KRNOV

Předkladatel: Středisko volného času Krnov

Lokalita: hřiště SVČ Krnov, Dobrovského 16

Celkové náklady: 500 tisíc Kč

Vize: Předkladatelé chtějí postupně vybudovat moderní multifunkční komplex s vybavením, oplocením a osvětlením pro fotbal, basketbal, házenou, nohejbal, badminton, tenis, florbal, volejbal atd. Fungoval by pro všechny věkové kategorie v režimu celotýdenního provozu.

„Reagujeme na podněty veřejnosti, jež hřiště u SVČ využívá, ale je velmi nespokojena se současným povrchem hřiště, který je popraskaný a deformovaný. Výstavbou hřiště si na své přijdou nejen mladší děti na dopravním hřišti, které si zde po celou sezonu půjčují kola a tříkolky zdarma, ale i jejich starší sourozenci a rodiče při společných hrách," uvedli pracovníci střediska volného času.

STÁLÁ VÝSTAVA PANENEK

Předkladatel: Miroslava Vroblová

Lokalita: intravilán města

Celkové náklady: 150 tisíc Kč

Vize: Sbírka paní Vroblové čítá přes 800 panenek a 50 kočárků a ráda by se o ni podělila s ostatními. „Sbírce se věnuji více než 30 let a ráda bych nalezla vhodné prostory tak, aby panenky byly k vidění pro širokou veřejnost. Mimo stálou výstavu bych v rámci projektu nabídla také další aktivity, jako jsou kurzy ručních prací pro děti, dospělé i seniory, koutek pro děti, bazárek hraček, či příležitostné focení s panenkami a hračkami," popsala svou představu Miroslava Vroblová.

„Můj návrh poskytuje všem spoluobčanům a návštěvníkům města Krnova možnost dalšího kulturního vyžití. Na své si přijdou jak děti, dospělí, tak i senioři," dodává Miroslava Vroblová.

Jak hlasovat? Hlasování probíhá od 25. června do 9. července, a to on-line i písemnou formou. Tištěný hlasovací lístek je k dispozici v Turistickém informačním centru Krnov, k internetovému hlasování bude využito hlasovacího systému Demokracie 21, který umožňuje dát plusové i minusové hlasy.

Gabriela Mathiasová

POZNÁMKA FIDELA KUBY: Občane, zapoj se!

V předvolebním čase nám mnohé partaje nabídnou všelék, přímou demokracii. Dnešní zastupitelská demokracie spočívá v tom, že volič hodí svůj hlas do urny s vědomím, že další čtyři roky za něj budou rozhodovat politici, takže už se nemusí o nic starat. Naproti tomu přímá, účastnická nebo též aktivní demokracie vyžaduje časté zapojení občanů do rozhodování, které je dnes vyhrazeno jen politikům.

Stojíme vůbec o to, abychom mohli víc rozhodovat? Právě teď to testujeme v Krnově.

Krnovský lid může vyjevit svou vůli prostřednictvím Fóra Zdravého města, participativního rozpočtu a hlasovacího systému Demokracie 21. Krnované mohou těmito metodami přímé demokracie promluvit do priorit i do veřejných financí.

A výsledek? Rozpačitý.

Hlavní problém má jméno nezájem. V krnovské knihovně se představili předkladatelé projektů, kterým díky participativnímu rozpočtu může každý z nás pomoct k realizaci. O jejich nápady se v knihovně zajímali zástupci tisku i televize, ale politici, úředníci i občané Krnova zůstali doma.

Je to škoda. Řada námětů, na které nezbudou peníze v participativním rozpočtu, by si zasloužila realizaci i jiným způsobem. Kdo jsou ti, kteří navrhli ve svém okolí něco změnit k lepšímu? Nejsou to založením aktivisté. Spíš lidé, které zaujal princip přímé demokracie a chěli si vyzkoušet participativní rozpočet v praxi. Dokážou ocenit kvalitu konkurenčního projektu a nevadilo by jim, kdyby získal peníze na realizaci někdo jiný.

Všichni skládali poklony Miroslavě Vroblové, která se přihlásila se svými panenkami jako první. A ona zas ujišťovala konkurenci, že chápe potřeby sportovců, seniorů, dětí, cyklistů i výletníků na Ježníku. Někteří přili s vlastním projektem jen proto, že fandí participativnímu rozpočtu a přišlo jim trapné, kdyby v tom paní Vroblová zůstala sama a Krnované by si při svém prvním hlasování neměli z čeho vybírat.

Mnozí férově řekli, že jejich nápad by mělo město realizovat spíš z obvyklého rozpočtu.

Bylo až dojemné sledovat vzájemnou úctu, když o svých nápadech diskutovali mezi sebou, protože nikdo jiný nepřišel. Jsme připraveni na přímou demokracii?