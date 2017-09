Aktivní důchodce láká Akademie umění pro seniory

Základní uměleckou školu v Rýmařově mohou navštěvovat nejen děti, ale díky projektu Akademie umění pro seniory teď i lidé starší šedesáti let. Pod vedením vyučujících umělecké školy si mohou vyzkoušet divadlo či hraní na hudební nástroje.

Ilustrační foto.Foto: Vlastimil Buňka

Na rýmařovské škole je tato akademie prvním projektem svého druhu. Vznikla za podpory města a díky tomu činí měsíční školné jen 50 korun.

„Cíl je v tom, aby lidé nad šedesát let, kteří jsou vitální a plní života, chodili do zušky a zkusili si to, co dělají děti, aby se něco naučili a nakonec třeba své umění i předvedli,“ představil myšlenku projektu ředitel Základní umělecké školy Jiří Taufer. Do akademie se zatím přihlásili dva odvážlivci. Provoz začíná od úterka 26. září a další zájemci mají pořád možnost se přihlásit a začít kurzy navštěvovat.

Jedním z přihlášených je Ladislav Bulko, který bude navštěvovat kurzy hudby. „Přihlásil jsem se, protože mám rád muziku a chtěl bych se zdokonalit na hudební nástroj, především klávesy,“ prozradil důvody svého zájmu. „Samozřejmě se budu hodně snažit sehnat další lidi, abychom si mohli společně zahrát,“ dodal jeden z prvních studentů.

